Mulher é presa após quebrar o pé em tentativa de fuga no Orgulho do Madeira

Publicada em 03/12/2025 às 09h15
A foragida da justiça Jéssica P. S., 35, foi presa nesta terça-feira (02), após uma tentativa de fuga frustrada no residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista em Porto Velho.
Uma equipe da PM recebeu denúncia que no apartamento 102 do bloco 03 havia uma foragida da justiça, e assim que a suspeita viu a chegada da guarnição, pulou a janela para fugir, mas acabou quebrando o pé e foi capturada.
Devido a lesão grave a presa foi encaminhada para o Hospital João Paulo II, onde precisou passar por cirurgia.
