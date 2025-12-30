Mulher é presa após quebrar computador e agredir médica na UPA leste

Publicada em 30/12/2025 às 09h00
Uma mulher de 24 anos foi presa na madrugada desta segunda-feira (29), após um ataque de fúria dentro da UPA leste, bairro JK em Porto Velho.
Segundo a PM, a paciente foi em busca de atendimento por conta de fortes dores abdominais, e depois de ser observada pela médica, e orientada a fazer a medicação na unidade, a suspeita disse ter doença de Chagas e queria ser encaminhada para o Hospital Cemetron.
Após ser informada que na UPA não faziam encaminhamento, a mulher revoltada jogou fora a receita médica e foi embora, no entanto voltou depois de uns 20 minutos.
A suspeita furiosa trancou a porta da sala, quebrou o computador e agrediu a Dra que ficou com várias escoriações. O guarda foi chamado e acionou a PM que fez a prisão da agressora em flagrante.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!