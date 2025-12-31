Motociclista morre após grave acidente na RO-010 em Rolim de Moura

Publicada em 31/12/2025 às 09h15
Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta quarta-feira (31) resultou na morte de um motociclista na RO-010, em Rolim de Moura.
A vítima foi identificada como Heric , natural de São Miguel do Guaporé. Segundo informações apuradas, Heric trafegava em uma motocicleta Honda CG Titan 150, no sentido Rolim de Moura, logo após a Linha 176, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo.
A motocicleta saiu da pista e colidiu violentamente contra uma estrutura de madeira localizada às margens da rodovia. Com o impacto, o condutor sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu à ocorrência para realizar o isolamento da área. Em seguida, a Polícia Técnico-Científica esteve no local para os procedimentos periciais. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.
