Motociclista morre após colisão com ônibus na RO-383 em Santa Luzia

Por Geovanna Karla / Rondônia News
Publicada em 04/12/2025 às 08h50
Segundo informações, o condutor de uma motocicleta, identificado como Guilherme seguia sentido ao município quando, no momento em que acabou colidindo contra um ônibus. O motorista do ônibus teria desviado de um buraco profundo na pista, situação que teria contribuído para a colisão.
Com o impacto, o motociclista sofreu uma queda violenta e infelizmente não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.
A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento da área. Em seguida, a equipe da Polícia Científica compareceu para realizar os procedimentos periciais que irão auxiliar na investigação das causas do acidente.
