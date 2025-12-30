Motoboy é preso com 3 quilos de cocaína durante ação do Denarc

Publicada em 30/12/2025 às 08h50
Um motoboy de 28 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (29), durante uma ação realizada por agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc), em Porto Velho (RO). A prisão ocorreu na Rua Bartolomeu Pereira, no bairro Eletronorte, zona sul da capital.
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondonia, os policiais do Denarc vinham monitorando a movimentação após receberem denúncias anônimas dando conta de que um motoboy estaria utilizando o trabalho de entregas para realizar a distribuição de entorpecentes na região. Conforme a denúncia, o suspeito faria uma entrega de drogas naquele endereço específico.
Diante das informações, os agentes passaram a realizar diligências e conseguiram localizar o suspeito no momento em que ele chegava ao local indicado, conduzindo uma motocicleta e carregando uma bolsa térmica de entregador. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma revista minuciosa na bag utilizada pelo motoboy e encontraram aproximadamente 3 quilos de cocaína, já acondicionados para comercialização.
Ao ser questionado, o suspeito não conseguiu justificar a origem do entorpecente. Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Especializada do Denarc, onde foi apresentado juntamente com a droga apreendida.
O motoboy permanece à disposição da Justiça e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas, conforme previsto na Lei de Drogas. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar possíveis outros envolvidos no esquema de distribuição de entorpecentes na capital.
A ação reforça o trabalho contínuo do Denarc no combate ao tráfico de drogas em Porto Velho, especialmente contra criminosos que utilizam atividades aparentemente lícitas como fachada para o crime.
