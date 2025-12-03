Marcos Rogério mantém pré-candidatura ao Governo; Carlos Bolsonaro não concorrerá por Rondônia; e Confúcio não deixará o PT “sacrificá-lo”

Publicada em 03/12/2025 às 09h49
Corajosamente, Michelle Bolsonaro não se curva para enteados
CARO LEITOR, sinceramente, abomino o posicionamento ideológico da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), mas admiro a sua coragem de enfrentar os enteados em relação ao seu posicionamento contra o alinhamento político do PL cearense com a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB-CE) ao Governo do Ceará. Neste caso, considerando os ataques famigerados no passado de Ciro ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), prevaleceu o sentimento de esposa que divide travesseiro com o marido. Assim, não cabe pragmatismo político e concordo com Michelle no tocante ao posicionamento contra a aliança entre o PL do Ceará e Ciro. Em nota, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) respondeu aos enteados com uma nota de esclarecimento, se posicionando como líder política e demonstrou certa independência. Além disso, Michelle disse “que não poderia ceder apoio a uma pré-candidatura de alguém que fez tanto mal ao meu marido” e continuará lutando pela liberdade e pela vida do seu marido porque ama, cuidará dele e o defenderá com unhas e dentes, como uma leoa que defende a sua família. O posicionamento de Michelle fez o PL Nacional rever a política de aliança do PL do Ceará com Ciro Gomes nas eleições do próximo ano.
Fenômeno
É impressionante esse fenômeno na História do Brasil de uma família que está decidindo os destinos do país. Isso só acontecia durante o Brasil Colônia e Império. Desde o início da República, o Estado Brasileiro foi dominado pelas oligarquias, coronéis, entrada das massas, elite tecnocrática, elite financeira e, atualmente, a elite do capital rentista, nunca teve uma família com tanta força política no jogo do poder.
Desculpas
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após visitar o pai na carceragem da Polícia Federal em Brasília, falando à imprensa, disse ter pedido desculpas à madrasta Michelle Bolsonaro (PL-DF) no episódio do seu posicionamento contra a aliança entre o PL do Ceará e Ciro Gomes (PSDB-CE). Carlos e Eduardo Bolsonaro seguiram calados.
Coragem
É inconcebível numa democracia, uma família - o clã Bolsonaro - decidir os destinos do campo ideológico do país. Depois querem que o Brasil seja um país levado a sério. Os líderes da direita e centro-direita precisam tomar vergonha na cara, criar coragem e deixar de seguir a reboque da extrema-direita liderada pelo clã Bolsonaro.
Nomes
Quais são os nomes viáveis da direita e do centro-direita para enfrentar o presidente Lula (PT-SP) nas eleições do próximo ano? No campo da direita, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), já no campo do centro-direita, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR).
Provar
A extrema-direita, para provar que realmente existe no país, precisa se concentrar na reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Esse último derreteu sua popularidade entre os paulistas por concordar com o tarifaço do presidente Donald Trump (Republicanos) ao Brasil. Afetando diretamente a indústria e o agronegócio paulista.
Ligação
Falando em tarifaço, ontem (02), durante uma ligação telefônica reservada com o presidente dos EUA, Donald Trump (Republicanos), o presidente Lula (P-SP) pediu que as sanções aplicadas pelos EUA a autoridades do país fossem suspensas. Lula aproveitou a conversa para propor uma cooperação direta entre Brasil e Estados Unidos no enfrentamento do crime organizado.
Costurando
O senador Marcos Rogério (PL) continua costurando sua pré-candidatura ao governo do estado. Rogério conversa com prefeitos, vereadores e lideranças políticas. Rogério acredita que poderá ser o único candidato da direita e com o apoio dos eleitores da extrema-direita para se tornar inquilino do Palácio Rio Madeira.
Especulação
O vice-presidente estadual do PL, agropecuarista Bruno Scheid, fiel escudeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), disse à coluna que o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) será mesmo candidato a senador pelo estado de Santa Catarina. Segundo Bruno, qualquer notícia especulando a possibilidade de Carlos Bolsonaro disputar uma vaga ao Senado por Rondônia não passa de especulação.
Anistia
O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) levou oito dias para se manifestar publicamente sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). No texto divulgado nas redes sociais, Bagattoli defendeu a continuidade das articulações ligadas ao projeto de anistia para os envolvidos na trama golpista de 8 de janeiro de 2023.
Apoio
Falando em manifestar, a deputada federal Silvia Cristina (PP), após deixar o PDT e ser reeleita em 2022 no PL com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), não se manifestou contrária à prisão de Bolsonaro ocorrida no último dia 22 de novembro. Neste caso, existe um ditado popular de “quem cala, consente”.
Hidrovia
Falando em manifestou, a deputada federal Sílvia Cristina (PL) e o deputado federal Thiago Flores (Republicanos) comandaram ontem (02), na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, na Câmara dos Deputados, a audiência pública para tratar da concessão da Hidrovia do Madeira, que em 2024, movimentou 11 milhões de toneladas e impacta diretamente na vida dos ribeirinhos, pescadores artesanais e pequenas embarcações.
Contra
Na audiência para debater a concessão da Hidrovia do Madeira, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) se posicionou contra a concessão. Porém, não apontou alternativas para dragar e sinalizar o rio, bem como oferecer alternativas de vigilância e patrulhamento para combater os “piratas da madeira”.
Histórica
O deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) fez uma entrega histórica do seu mandato. Ontem (02), no auditório do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Porto Velho, oficializou-se a entrega de mais de 650 implementos agrícolas para municípios rondonienses, adquiridos por meio de um aporte superior a R$ 24 milhões provenientes de emendas individuais e de bancada.
Sacrífico
O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT-SP), de passagem por Rondônia, levou na bagagem um apelo da militância petista para a cúpula nacional do partido convencer o senador Confúcio Moura (MDB) a disputar o governo do estado nas eleições do próximo ano. Contudo, Confúcio no Senado está ajudando muito Rondônia, portanto, não deveria ser levado ao sacrifício.
Leite I
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) esteve reunido com os pecuaristas de leite. Redano disse que “pode ver de perto a gravidade da situação. Os preços pagos pelos laticínios estão muito baixos e não cobrem os custos, o que tem levado muitas famílias ao prejuízo e até a abandonar a atividade".
Leite II
Como parlamentar, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos) se comprometeu com os pecuaristas leiteiros a solicitar a criação de uma barreira tributária para a entrada de derivados de leite, especialmente o leite em pó, e estudar a abertura de uma CPI para investigar os incentivos fiscais aos laticínios e os preços praticados.
Atendeu
O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) atendeu ao pleito do vereador de Vilhena, Wilson Tabalipa (PL), a destinação de emenda parlamentar para implantar parques playground infantis para crianças em duas praças em Vilhena. Ribeiro interioriza o seu mandato no intuito de ampliar suas bases eleitorais.
Rachada
Cancelados os eventos oficiais da Prefeitura de Porto Velho, a vice-prefeita Magna dos Anjos (Podemos) já conversa com partidos para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) nas eleições do próximo ano. Magna busca luz própria e segue rachada com o prefeito Léo Moraes (Podemos).
Intervenção
A gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos) começa a realizar obras que ninguém vê, mas sentirá os seus impactos futuros quando alguns pontos da cidade deixarem de alagar. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEIMFRA) começou a realizar intervenções nas Avenidas Rio de Janeiro e Guaporé para reduzir pontos críticos de alagamento na capital.
Atuante
Falando de impactos, o vereador Zé Paroca (Avante) usou as redes sociais para divulgar o seu pedido de providências atendido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEIMFRA) no tocante à limpeza de córregos e igarapés no bairro Liberdade. Zé tem se mostrado um vereador jovem, atuante e antenado com os problemas dos bairros da capital.
Sério
Falando sério, o clã Bolsonaro ocupou o principal espaço de poder do país, ou seja, a Presidência da República com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Além disso, ocupa espaços de poder no Legislativo em Câmaras Municipais e no Congresso Nacional, porém, não existe uma tradição entre os representantes políticos da família, uma tradição de formulações e proposições de políticas públicas concretas.
A direita tem a família Bolsonaro, o Zema, o Caiado, o Ratinho, ninguém ladrão. A esquerda só tem o Lula e família, ladrões confessos.. bela opção a sua.