Marcio Garcia revela drama familiar envolvendo doença grave de seu cão

Marcio Garcia, 55, dividiu com o público um momento difícil envolvendo o cão da família, Dogo. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (3), o apresentador contou que o animal recebeu diagnóstico de linfoma e que a descoberta colocou todos em casa diante de uma decisão que ele descreve como “uma das mais duras” que já enfrentou.
De acordo com Marcio, os veterinários apresentaram duas possibilidades: iniciar quimioterapia — que poderia estender a vida do pet, mas exigiria um processo desgastante — ou permitir que o ciclo natural aconteça, opção que, embora menos invasiva, tem sido emocionalmente complexa para a família. Ele explicou que os dois caminhos carregam pesos diferentes e que ainda não conseguiu se decidir.
No vídeo, o apresentador disse que tem refletido muito sobre o que seria o melhor para Dogo e pediu que seus seguidores compartilhem experiências semelhantes. “Quando a escolha envolve sofrimento ou despedida, tudo fica muito nebuloso”, resumiu.
A publicação mobilizou fãs, que enviaram mensagens de apoio e dividiram relatos sobre decisões parecidas envolvendo seus animais de estimação.
