Mais de 204 mil pessoas atendidas no Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer em Ji-Paraná, em quatro anos

Mais de 204 mil pessoas já foram atendidas no Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, em Ji-Paraná, em quatro anos de funcionamento. Para marcar esse resultado positivo, vai ocorrer uma solenidade na próxima sexta-feira (12), às 10h, com as presenças do presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, a deputada federal Sílvia Cristina e outras autoridades convidadas.
Idealizadora do Centro, a deputada Sílvia Cristina já destinou mais de R$ 55 milhões em emendas para construir, equipar e garantir o funcionamento da unidade, que conta aparelho de ressonância magnética de última geração, tomografia de alta precisão e uma estrutura completa para cuidar das pessoas.
“É de fato um sonho realizado o funcionamento desse Centro, que chega aos quatro anos com mais de 204 mil pessoas atendidas, salvando vidas e assegurando atendimento humanizado e de primeira qualidade. A prevenção é fundamental para o sucesso no tratamento do câncer e isso tem sido feito com excelência e temos que exaltar o Henrique Prata e a fundação Pio XII, além é claro dos profissionais que atuam no Centro, em todas as áreas”, acrescentou a deputada.
Serviços
O Centro oferece prevenção em especialidades como câncer de pele, com consulta dermatológica, crioterapia, pequenas cirurgias e biópsia.
Também está disponível o exame de mamografia, ultrassom de mama, biópsia guiada por ultrassom, biópsia guiada por mamografia, pequenas cirurgias de mama (exérese) e consulta com mastologista.
Há também a oferta de exames de colo do útero, com o Papanicolau (preventivo), colposcopia, biópsia e CAF. Para prevenir o câncer de pulmão, realiza campanha de triagem e detecção precoce de câncer de pulmão em tabagistas.
Na prevenção ao câncer de boca, há a avaliação clínica e biópsia. Outra ferramenta importante é a Carreta do Amor, onde a deputada investiu R$ 3,2 milhões para levar os serviços de prevenção e diagnóstico aos municípios.
Homenagem
Na solenidade, vai ser oficializado que o Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer passará a ser chamado de Centro Marleth Mackert Toneto Souza Silva, em razão do seu legado de solidariedade e amor. Marleth Mackert lutou 18 anos contra o câncer, sem perder seu alto astral e a fé em Jesus e Nossa Senhora Aparecida.
Transformou essa luta contra o câncer em solidariedade e amor, liderando iniciativas voluntárias em prol do Hospital do Amor, para que mais pessoas pudessem ser atendidas e ter a chance de cura.
Com o esposo Itamar, conduziu o Leilão Direito de Viver em Rondônia e era a Madrinha dos Cofrinhos na cidade de Jaru, sempre buscando que mais pessoas tivessem o acesso ao tratamento digno.
