Lula convida e Datena aceita comandar programas na TV Brasil e Rádio Nacional

Publicada em 04/12/2025 às 10h48
José Luiz Datena terá uma nova atuação na comunicação pública brasileira. O apresentador aceitou um convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para integrar a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), responsável pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. A estatal confirmou que o jornalista será o titular de um programa semanal de entrevistas na TV e de uma atração diária nas manhãs da rádio.
A conversa decisiva ocorreu na segunda-feira (1º), quando Datena e Lula se reuniram para discutir o projeto e ajustar detalhes dessa nova fase. De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, foi o próprio presidente quem sugeriu que o comunicador liderasse duas produções da rede pública.
Datena afirmou que a mudança não interfere em sua postura profissional. Ele garantiu que seguirá atuando sem alinhamento político. “Minha trajetória sempre foi independente, e isso não vai mudar. Não me chamaram para ser parcial”, disse em entrevista ao jornal.
A estreia do programa de entrevistas está prevista para janeiro e deve reunir convidados para conversas sobre temas como segurança, cidadania e política. Paralelamente, o apresentador permanece na RedeTV!, onde segue diariamente no comando do Brasil do Povo.
