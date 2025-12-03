Lula celebra vitórias de Kleber Mendonça e Wagner Moura em Nova York

Publicada em 03/12/2025 às 15h40
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nas redes sociais, nesta terça-feira (2), o destaque alcançado por dois nomes brasileiros no New York Film Critics Circle, a associação de críticos mais antiga dos Estados Unidos. Em publicação, Lula exaltou o diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura, vencedores das categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Ator.
Em sua mensagem, o presidente afirmou que o cinema brasileiro “conquista o mundo”, ao parabenizar Mendonça Filho — premiado pelo longa O Agente Secreto, eleito o melhor filme internacional do ano. Esta é a segunda vez que o cineasta recebe a honraria, repetindo o feito alcançado em 2020 com Bacurau. A lista de brasileiros premiados anteriormente inclui Pixote (1981) e Cidade de Deus (2003).
A premiação marcou também um momento histórico para Wagner Moura, que se tornou o primeiro latino a receber o troféu de Melhor Ator do NYFCC. O baiano vem acumulando reconhecimento internacional desde a estreia do filme, em maio, no Festival de Cannes. Desde então, já foi aclamado em Zurique, Chicago e Newport Beach.
Com mais de 20 prêmios conquistados em festivais pelo mundo, O Agente Secreto entra agora no radar das próximas temporadas de premiações e aguarda possíveis indicações ao Critics Choice Awards, Globo de Ouro e Oscar.
