Em uma solenidade histórica realizada no auditório do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Porto Velho, o deputado federal Lúcio Mosquini oficializou a entrega de mais de 650 implementos agrícolas, adquiridos através de um aporte superior a R$ 24 milhões provenientes de emendas individuais e de bancada.
O investimento foi integralmente destinado ao Ministério da Agricultura para aquisição de máquinas e equipamentos que irão fortalecer associações rurais, agricultura familiar e prefeituras de todo o estado. Todos os municípios de Rondônia foram contemplados, reafirmando o caráter amplo, democrático e histórico da ação.
A cerimônia contou com a presença de um grande número de autoridades e lideranças: deputados estaduais, dezenas de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e presidentes de associações, representando todas as regiões do estado — do extremo sul, como Pimenteiras, ao extremo norte de Rondônia. Centenas de pessoas participaram, consolidando o evento como a maior entrega de implementos agrícolas já realizada de uma só vez na história do estado.
Durante seu pronunciamento, Mosquini fez questão de agradecer à Superintendência Estadual do MAPA, representada pelo superintendente Ênio Roberto Milani, reconhecendo o apoio técnico e administrativo que possibilitou a aquisição e organização da entrega dos equipamentos.
Emocionado, o deputado afirmou que “realizar uma entrega dessa grandeza sempre foi um sonho, desde o primeiro dia do meu mandato”. Ele destacou que os implementos representam dignidade e desenvolvimento para o homem do campo.
“Esses implementos vão frutificar em forma de alimento na mesa do povo. Vão gerar emprego, renda e facilitar a vida de quem produz. A minha bandeira é, e sempre será, a defesa de quem planta e cria.”
— declarou Mosquini.
O deputado vem sendo amplamente elogiado pela sua atuação incansável em defesa do produtor rural. Ao dedicar recursos, esforço e articulação política para tornar essa entrega possível, Mosquini reforça seu compromisso com o setor produtivo de Rondônia.
Com essa iniciativa histórica, ele entrega mais do que máquinas — entrega desenvolvimento, autonomia e novas oportunidades para as famílias que vivem da terra.
