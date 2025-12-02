Léo “se livra” de Euma; a polêmica da Lei Raduan; Michelle Bolsonaro racha a direita

Publicada em 02/12/2025 às 09h56
PT propõe Guarda Nacional em cartilha para substituir operações de GLO
CARO LEITOR, ontem (1º/12), a Fundação Perseu Abramo, órgão do Partido dos Trabalhadores (PT), divulgou a cartilha: “Brasil Seguro, Família Protegida – Subsídios para o debate de segurança pública." A cartilha propõe a criação gradual de uma Guarda Nacional Civil em substituição às Forças Armadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Além disso, defende a recriação do Ministério da Segurança Pública, que hoje faz parte da estrutura do Ministério da Justiça. O texto justifica a mudança afirmando que a Força Nacional atual “não tem estrutura hierárquica adequada” e depende dos policiais cedidos pelas forças policiais de unidades federativas. A proposta ecoa como mecanismos adotados por regimes ditatoriais do partido único em Cuba e na Venezuela, onde a substituição gradual do papel das Forças Armadas por forças civis subordinadas ao Executivo ajudou a criar um aparato de controle social e repressão política. Um alerta para a sociedade brasileira repudiar esse tipo de proposta para criar uma nova força militar do zero nos mesmos moldes das forças de segurança em países com regime ditatorial do partido único, a exemplo de Cuba e Venezuela.
Reduz
A proposta da Fundação Perseu Abramo, órgão do Partido dos Trabalhadores (PT), propondo uma Guarda Nacional Civil nos moldes da Venezuela e de Cuba, reduz o papel constitucional das Forças Armadas e amplia o poder direto do governo federal sobre a segurança interna.
Fracassou
Ontem (1º/12), o jornal inglês O Financial Times avaliou que a ofensiva internacional conduzida pelo deputado federal licenciado e antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) – autoexilado nos EUA - para tentar impedir a prisão do pai, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), “fracassou espetacularmente” e acabou aprofundando a crise que atinge o clã e a extrema-direita brasileira.
Hecatombe
A passagem da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) provocou uma hecatombe na extrema-direita ao repudiar a aproximação do PL à pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB-CE) ao governo do Ceará nas eleições de 2026. Michelle declarou apoio abertamente ao senador Eduardo Girão (Novo-CE).
Madrasta I
Ontem (1º/12), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a fala de sua madrasta, ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), foi “autoritária e constrangedora” em relação à aproximação do PL por meio do deputado federal André Fernandes (PL-CE) a Ciro Gomes (PSDB) no Ceará.
Madrasta II
O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal licenciado e antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) – autoexilado nos EUA – reforçaram o pito do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à fala da madrasta, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), por discordar da aproximação do PL com Ciro Gomes. Michelle agora é vítima de machismo estrutural e dela mesma, por se posicionar contra as bandeiras do feminismo.
Reflexão I
O senador Confúcio Moura (MDB) divulgou no seu blog reflexão sobre terras devolutas da União. Segundo Confúcio, ocupações irregulares registram que “quem ocupa essas áreas sem a legitimidade do ato público não é dono, nem se torna proprietário legítimo — hoje ou amanhã.”
Reflexão II
Na parte final da reflexão, o senador Confúcio Moura (MDB) ataca de xamã ao atribuir dimensões simbólicas às terras devolutas, referindo-se a elas como dotadas de “alma”, “espiritualidade” e “divindades naturais”. Para ele, agressões contra essas áreas ferem normas legais e “um código moral mais profundo”. O texto encerra afirmando que “a floresta não esquece” e que a “condenação é eterna” para esse tipo de violência.
Investimento
Repaginada e de visual novo, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-Porto Velho) fez entrega de obras de infraestrutura no distrito de Migrantinópolis, pertencente ao município de Novo Horizonte D’Oeste. O investimento foi de R$ 431 mil e fruto de suas emendas parlamentares.
Vídeo I
Falando em investimento, o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) subiu um vídeo divulgando a liberação de recursos para a retomada das obras do hospital de especialidades em Porto Velho. Segundo Maurício, o governo do estado não completou o processo e o recurso ficou parado.
Vídeo II
O deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) começa o vídeo na frente do Hospital João Paulo II para anunciar a liberação dos recursos para a retomada das obras do hospital de especialidades de Porto Velho. Maurício alfineta dizendo que o estado quase perdeu o recurso, foram seis anos de espera e o avanço depende agora do governo, daí finaliza convocando a população para pressionar o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) para licitar a obra.
Convidou
O Partido Novo em Rondônia convidou oficialmente o comandante-geral da briosa Polícia Militar, coronel Braguim, para disputar o governo do estado nas eleições de 2026. A proposta partiu do presidente estadual da legenda, vereador Lucas Follador (Novo) de Ariquemes. Braguim surge em meio a um cenário político estadual cada vez mais indefinido, com diversos pré-candidatos se posicionando para se tornar inquilino do Palácio Rio Madeira.
Polêmica
Sobre a Lei Raduan (6.284 – 26/11/2025), que dispõe da segurança institucional para ex-governadores, está causando a maior polêmica. Tal lei aprovada no âmbito da Assembleia Legislativa de Rondônia é de autoria do desembargador Raduan Miguel Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), quando esteve no breve exercício do cargo de governador na semana passada.
Segurança I
No passado bem próximo, o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) confirmou a condenação do ex-governador de Rondônia e ex-senador Ivo Cassol (PP-RO) a ressarcir ao estado pelos gastos de sua segurança pessoal - policiais militares - após o fim de seu mandato na chefia do Executivo estadual.
Segurança II
Recentemente, o ministro do STF Luiz Fux suspendeu, em liminar, a execução da sentença que condenou o ex-governador de Rondônia e ex-senador Ivo Cassol (PP-RO) no tocante ao uso de segurança institucional fora do mandato de governador. Fux recorreu a uma decisão da Corte válida para disponibilizar serviços de segurança institucional a ex-chefes do Executivo, desde que por período determinado e razoável.
Razoável
A Lei Raduan (6.284 – 26/11/2025), dispondo da segurança institucional para ex-governadores, estabelece o período de 48 meses e a disponibilidade de dois carros oficiais e seis militares. Contudo, considero um exagero o período de 48 meses, no meu entendimento, seis meses seria o mais razoável para o ex-chefe de estado contar com segurança institucional paga pelo contribuinte.
Esportes
O Festival Turístico de Esportes na Areia, realizado no final de semana na zona leste da capital, contou com o apoio do deputado estadual Eyder Brasil (PL) através da SEJUCEL. O evento foi uma realização do Axé Folia Mix e da Associação dos Esportistas da Região Leste e parceiros locais. O evento aconteceu durante quatro dias de lazer, esporte e cultura, fortalecendo o turismo e valorizando o bem-estar da população local.
Motocross
Com apoio do deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos), o município de Vilhena recebeu no fim de semana a 9ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross 2025, válida como semifinal da competição. A pista montada no espaço anexo ao Parque de Exposição da cidade contou com um público expressivo, superando as expectativas dos organizadores, além de reunir pilotos de todas as regiões do estado e garantir uma etapa cheia de adrenalina.
Criou
No intento de se livrar da ex-candidata a prefeita Euma Tourinho (sem partido), o prefeito Léo Moraes (Podemos) criou o escritório de representação da Prefeitura de Porto Velho na capital federal. Euma foi convidada a assumir a nova função em Brasília e, de pronto, aceitou.
Patricinha
Segundo leitores da coluna, a ex-candidata a prefeita de Porto Velho Euma Tourinho (sem partido), ao se mudar para Brasília, assume o papel de “patricinha” e de “não gostar de Porto Velho”, como ela própria atribuiu nas eleições municipais passadas à adversária Mariana Carvalho (União Brasil).
Atendido
O vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos) teve pedido de providências atendido pela Prefeitura de Porto Velho no tocante a serviços de tapa-buracos na Rua Vilhena, no bairro Nova Floresta. A via estava intransitável devido aos buracos, causando transtornos aos moradores e motoristas que passam pelo local.
Questiona
Aliados do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), em contato com a coluna, disseram que o sistema gratuito de transporte coletivo já existe na capital do café anterior a Vilhena. Neste caso, não se questiona quem fez primeiro, se foi o prefeito Fúria ou Flori Cordeiro (Podemos), prefeito de Vilhena, o importante é promover o bem-estar social para população.
Eficiência
Entretanto, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), implantou a “tarifa zero” no transporte coletivo em abril deste ano (Lei nº 5.149/PMC/2023), ou seja, no seu segundo mandato. Já o prefeito o Flori Cordeiro (Podemos), implantou a “tarifa zero” com dois anos e meio de gestão à frente da Prefeitura de Vilhena. Isso se chama eficiência.
Sério
Falando sério, a cartilha sobre segurança pública da Fundação Perseu Abramo do Partido dos Trabalhadores (PT) propondo a redefinição de quem detém o monopólio das forças de segurança aproxima o Brasil do modelo da Guarda Nacional Bolivariana na Venezuela e da Brigada Especial Nacional da Polícia Revolucionária em Cuba. Um perigo para a democracia do nosso país.
