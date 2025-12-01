Publicada em 01/12/2025 às 10h51
O final de semana foi marcado por esporte e nostalgia para os moradores dos distritos de União Bandeirantes e Extrema de Rondônia. As duas localidades, distantes mais de 200 quilômetros da sede do município, receberam o Jogo das Celebridades, evento que integra o programa PVH em Ação, executado pela Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte (Semtel).
Um time de estrelas do futebol brasileiro — Oséias (Palmeiras e Athletico Paranaense), Ronaldo Angelim (Flamengo), Marcelinho Paraíba (São Paulo) e Sorato (Vasco) — desembarcou em União Bandeirantes na tarde de sexta (28) e encantou o grande público que acompanhou a partida.
Para o agricultor Jonas Gilson, morador há mais de dez anos na comunidade, o evento foi uma experiência inédita. Ele destacou a emoção de ver de perto jogadores que fizeram história no cenário nacional.
“É uma novidade. Estamos muito satisfeitos com essa atenção que a prefeitura nos deu. Eu sou fã do Ronaldo Angelim e vim especialmente para tentar ver um gol de cabeça dele”, disse Jonas.
Um dos mais assediados pelo público, Ronaldo Angelim agradeceu o convite da Prefeitura de Porto Velho e ressaltou o carinho recebido.
“Agradeço o convite da secretaria de Esporte. Viemos conhecer essa comunidade tão simpática e acolhedora. Seguimos com uma ótima impressão do povo de Porto Velho”, destacou o ex-zagueiro.
Viagem pela Amazônia
Léo Moraes falou sobre a importância de aproximar esporte, cultura e lazer dos distritos da capital.
Após a partida em Bandeirantes, os atletas encararam mais de 150 quilômetros até o distrito de Extrema, onde se apresentaram na manhã de sábado (29) para um público entusiasmado que lotou o Campo do Guaraní.
Nesta partida, o prefeito Léo Moraes entrou em campo e, ao final, falou sobre a importância de aproximar esporte, cultura e lazer dos distritos da capital.
Oséias elogiou o acolhimento nas comunidades visitadas
“É imperativo que nossos distritos recebam ações como esta. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas momentos assim fortalecem o senso de pertencimento da população. Trabalhamos por uma Porto Velho integrada, com serviços acessíveis para todos”, afirmou o prefeito.
Campeão brasileiro pelo Athletico Paranaense e Palmeiras, Oséias elogiou o acolhimento nas comunidades visitadas. “Receber o carinho dos nossos fãs é sempre indescritível. Estamos honrados com o convite e saímos muito satisfeitos com essa tour pelos distritos dessa cidade tão bonita na Amazônia”, declarou o ex-atacante.
O secretário da Semtel, Paulo Moraes, reforçou que novas iniciativas semelhantes já estão em planejamento: “É uma alegria levar um evento como este para porto-velhenses que vivem em áreas rurais, distantes do centro urbano. Todos merecem nosso trabalho e dedicação. Outras ações virão para essas regiões”, garantiu.
Após a agenda nos distritos, os jogadores encerraram o final de semana assistindo à final da Copa Libertadores em um telão instalado no Parque da Cidade, onde também posaram para fotos e distribuíram autógrafos ao público.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!