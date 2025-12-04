Laerte Gomes participa de reunião integrada do Parlamento Amazônico na 28ª CNLE promovida pela Unale

Publicada em 04/12/2025 às 13h30
Laerte Gomes fala durante reunião integrada do Parlamento Amazônico na 28ª CNLE (Foto: Assessoria parlamentar)
A agenda da Amazônia Legal ganhou destaque durante a reunião integrada do Parlamento Amazônico realizada na 28ª Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais (CNLE), promovida pela Unale, em Bento Gonçalves. O encontro reuniu parlamentares dos nove estados que compõem a região para discutir pautas estratégicas e escolher a nova diretoria para o biênio 2025-2027.
Entre os participantes, esteve o deputado estadual Laerte Gomes (PSD), que encerrou oficialmente seu mandato como presidente do colegiado, apresentando a prestação de contas dos dois anos em que esteve à frente da entidade.
Bancada de Rondônia no Parlamento Amazônico durante a 28ª CNLE, realizada pela Unale (Foto: Assessoria parlamentar)
Durante seu pronunciamento, Laerte Gomes destacou que sua gestão foi marcada por avanços significativos na defesa dos interesses amazônicos.
“Na última reunião sob minha presidência, realizamos a prestação de contas dos últimos dois anos à frente do Parlamento Amazônico. Foi um período de grandes avanços, no qual defendemos pautas essenciais para os nove estados que compõem a Amazônia Legal”, afirmou.
O deputado lembrou ainda a relevância histórica de sua participação como líder da entidade.
“Com muito orgulho, fui o primeiro deputado de Rondônia a presidir o Parlamento Amazônico, e agradeço profundamente a confiança de todos os colegas parlamentares”, destacou.
Avanços e conquistas do mandato
Ao detalhar as ações realizadas, Laerte Gomes ressaltou iniciativas que fortaleceram a representatividade política da região e ampliaram o diálogo com órgãos federais. Entre as conquistas, ele citou a realização da 1ª Marcha dos Deputados Estaduais do Parlamento Amazônico, em Brasília e a defesa de pautas estruturantes, como regularização fundiária, análise de embargos ambientais, expansão da malha aérea regional, melhorias na infraestrutura das rodovias federais (BRs) e mineração sustentável.
Presidente da Alero, Alex Redano, também fez parte da mesa juntamente com deputado Laerte Gomes (Foto: Assessoria parlamentar)
Segundo o deputado, essas agendas ajudaram a colocar a Amazônia Legal no centro das discussões nacionais, reforçando a necessidade de políticas públicas que atendam à realidade de mais de 30 milhões de brasileiros que vivem na região.
Eleição da nova diretoria (2025-2027)
A reunião também marcou a eleição da nova diretoria do Parlamento Amazônico para o próximo biênio. O processo foi conduzido de forma integrada, com a participação dos 251 deputados estaduais que compõem o colegiado. A nova mesa assume com o desafio de dar continuidade às ações estratégicas e ampliar a articulação política entre as Assembleias Legislativas, o Congresso Nacional e o governo federal.
Laerte Gomes celebrou o momento democrático e manifestou apoio à nova gestão:
“Agradeço a todos os deputados, parceiros e lideranças que caminharam conosco. Agora, sigo como secretário-geral, sempre à disposição para continuar contribuindo com o desenvolvimento da nossa Amazônia. Desejo sucesso ao novo presidente eleito e que o Parlamento siga cada vez mais forte na defesa dos interesses dos nossos estados”, concluiu o deputado.
Parlamentares dos nove estados da Amazônia Legal participam de reunião (Foto: Assessoria parlamentar)
