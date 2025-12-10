Ladrão monitorado por tornozeleira é preso Dentro da casa da vítima

Publicada em 10/12/2025 às 08h30
Na noite desta terça-feira (09), um ladrão monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado dentro da casa da vítima, em Alto Alegre dos Parecis, enquanto furtava diversos objetos. O criminoso, identificado como Luan, foi surpreendido “com a boca na botija”, como diz o ditado popular.
De acordo com informações, populares perceberam uma movimentação suspeita na residência e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a porta dos fundos aberta e uma janela arrombada. A equipe entrou na casa e encontrou o suspeito revirando completamente um dos quartos.
Luan foi imediatamente imobilizado e algemado, mas ainda tentou fugir mesmo algemado — sem sucesso. Com ele, os policiais localizaram uma faca na cintura, possivelmente usada para intimidar ou facilitar o crime.
Durante as buscas no interior da residência, foi encontrada uma sacola contendo um notebook e vários pertences da vítima, já separados para serem levados. Do lado de fora, a bicicleta da vítima também havia sido posicionada pelo ladrão para facilitar a fuga.
O criminoso recebeu voz de prisão e foi conduzido para a UNISP de Rolim de Moura, onde permanece à disposição da Justiça.
A ação rápida dos moradores e da Polícia Militar impediu que o furto fosse concluído e garantiu mais uma prisão de um criminoso reincidente na região.
