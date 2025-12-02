Jovem é detido após conter adolescente suspeito de tentativa de furto em comércio

Publicada em 02/12/2025 às 10h00
Um jovem de 22 anos foi preso e um adolescente de 14 apreendido na madrugada desta terça-feira (02), após uma tentativa de furto em um comércio localizado na Avenida José Amador dos Reis, próximo à Rua Plácido de Castro, no bairro JK, em Porto Velho.
De acordo com informações apuradas pelo site, sete pessoas tentavam entrar no estabelecimento utilizando um pé-de-cabra. A ação foi interrompida quando o neto da proprietária chegou ao local, perseguiu o grupo e conseguiu deter um dos suspeitos. Durante o confronto, o adolescente sacou uma faca e tentou atingir o jovem de 22 anos. O rapaz utilizou um pedaço de madeira e, com um golpe no braço, desarmou o adolescente.
Uma equipe do Samu realizou os primeiros atendimentos ao suspeito, que foi levado ao Hospital João Paulo II. O menor recebeu voz de apreensão da Polícia Militar pela tentativa de furto, enquanto o jovem de 22 anos foi preso por lesão corporal. Ambos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.
