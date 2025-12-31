Jovem de 19 anos é morto a tiros em residência de Mirante da Serra

Publicada em 31/12/2025 às 09h00
A Polícia Civil passou a investigar mais um homicídio registrado em Mirante da Serra, ocorrido na noite desta terça-feira (30), em uma área residencial do setor chácara, nas proximidades da Rua Minas Gerais. A vítima, identificada como Rodrigo de 19 anos, morreu ainda no local após ser atingida por disparos de arma de fogo.
No imóvel onde o crime aconteceu, Rodrigo permanecia sentado na varanda quando foi surpreendido pela ação criminosa. O autor dos tiros teria surgido pelos fundos do quintal, vindo de uma área de matagal, sem possibilitar qualquer reação. Antes de efetuar os disparos, o homem encapuzado anunciou o ataque com a frase “perdeu, perdeu”, segundo relatos colhidos no local.
Cerca de três tiros foram efetuados e atingiram o jovem, que não resistiu aos ferimentos. Após a execução, o suspeito deixou o local correndo em direção à vegetação. Um amigo que estava na residência conseguiu fugir logo após os disparos, temendo também ser atingido.
Moradores relataram que outro homicídio já havia sido registrado recentemente no mesmo ponto da cidade, informação que será considerada durante as diligências. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi liberado e encaminhado à funerária.
As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do crime.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!