Jean Mendonça agradece envio de novos maquinários ao DER de Pimenta Bueno após reunião com a direção do órgão

Publicada em 03/12/2025 às 15h27
O deputado Jean Mendonça informou que esteve em contato com o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), coronel Eder, para tratar de demandas da 11ª Residência do órgão em Pimenta Bueno.
Segundo o parlamentar, o encontro ocorreu após solicitação do vereador Sergio Tobias, que apresentou necessidades dos servidores da unidade.
Mendonça afirmou que, durante a conversa, foi confirmada a chegada de novos maquinários destinados a ampliar as condições de trabalho e acelerar as atividades desenvolvidas pelo DER na região.
O deputado registrou agradecimento ao governador coronel Marcos Rocha e à equipe do órgão. A publicação foi finalizada com a expressão “#DeputadoJeanMendonça”.
