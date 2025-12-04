Ivete comenta foto de Daniel Cady e seguidores apontam reaproximação

Publicada em 04/12/2025 às 11h14
Ivete Sangalo, 53, voltou a interagir publicamente com Daniel Cady, 40, menos de uma semana depois de o casal anunciar o fim da relação. A cantora apareceu nos comentários de uma postagem do nutricionista nesta quarta-feira (3), onde ele celebrava sua participação em uma campanha educativa da Marinha do Brasil.
Entre as várias mensagens deixadas por seguidores, o comentário de Ivete chamou atenção: apenas uma sequência de emojis de palmas — gesto simples, mas suficiente para reacender debates sobre o atual clima entre os dois. Rapidamente, internautas passaram a interpretar a reação da artista como sinal de respeito, maturidade e até possível reaproximação.
Nos comentários, fãs defenderam a interação. “Nem toda separação precisa ser sinônimo de briga. Que bonito o carinho de Ivete”, escreveu uma seguidora. Outro internauta torceu pela reconciliação: “Ivete mostrando admiração… quem sabe um dia vocês voltam”.
O casamento de Ivete e Cady, que durou 16 anos, sempre foi marcado por aparições públicas discretas e demonstrações de parceria. Em junho de 2024, a artista celebrava a data, relembrando que os dois se conheceram em uma festa de São João e construíram juntos uma família com três filhos.
Agora, a interação virtual mostra que, apesar da separação, o diálogo permanece aberto — pelo menos nas redes sociais.
