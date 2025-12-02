Itapuense estreia com goleada no Rondoniense Feminino pelo placar de 7 a 0

Publicada em 02/12/2025 às 09h19
A equipe feminino do Itapuense do município de Itapuã do Oeste estreou com uma grande vitória no futebol feminino em competições oficiais da FFER, a estreia foi na tarde de domingo no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa diante do Sport Genus de Porto Velho, as meninas do time do interior venceram com facilidade o time da capital pelo placar de 7 a 0, ficando na vice liderança da competição do Rondoniense Feminino.
Com os resultados dos primeiros jogos, o Brazuca lidera a competição com 3 pontos seguido pelo Itapuense quem tem os mesmos três pontos, Sport Genus e o Rondoniense fecham em terceiro e quarto luga respectivamente. No próximo final de semana jogam Brazuca e Sport Genus no sábado dia 6 de dezembro às 8h30 e no dia 7 de dezembro domingo às 16h jogam Itapuense e Rondoniense. Todas as partidas acontecem no Centro de Desenvolvmento do Futebol Heitor Costa.
