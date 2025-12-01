Irmão de Marcos Rocha pede vaga no Avante; governador mais próximo do PSD; Bagattoli foi escanteado pelo PL e está triste

Publicada em 01/12/2025 às 09h46
Em rede nacional, Lula comemora projeto e IR e ataca “privilégios” da elite
CARO LEITOR, o presidente Lula (PT-SP) na noite de ontem (30/01), fez um pronunciamento exaltando a lei que isenta do IR (Imposto de Renda) quem recebe até R$ 5.000. A medida é a maior promessa de governo do presidente e uma de suas apostas para as eleições de 2026. O tema do pronunciamento foi de candidato à reeleição, ressaltando que a medida de seu governo sobre o IR corrige uma injustiça de um século. No discurso à nação, Lula fez questão de destacar: “O Brasil mudou nessa última semana. Pela primeira vez, mais de cem anos após o início do Imposto de Renda, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar a conquistas para a maioria do povo brasileiro”. O conteúdo do discurso e a ênfase da mensagem atacando os privilégios das elites atestam a estratégia eleitoral de comunicação política para as eleições do próximo ano. Neste caso, a economia e a inclusão social serão a estrela na defesa da continuidade e no enfrentamento dos adversários na disputa eleitoral que começou faz tempo. Agora, resta saber quem da direita, centro-direita, centro-esquerda e extrema-esquerda enfrentará Lula no palanque on-line e off-line.
Prática
O marketing oficial, comandado pelo ministro Sidônio Pereira, adotou um vocabulário para as eleições do próximo ano, jogando a classe pobre e média contra as elites brasileiras escambistas e protegidas por privilégios vergonhosos para quem sonha com um Estado do bem-estar social, pensado e colocado em prática pelo presidente dos EUA Franklin Delano Roosevelt.
Economia
A oposição pode criticar. Está em seu direito legítimo. Aliás, é sua obrigação expor o que considera erros da gestão petista na condução dos destinos dos brasileiros. Como a extrema-direita vai contestar o desempenho econômico do triênio da economia por conta da menor taxa de desemprego na história, inflação sob absoluto controle e aumento da renda média.
Assistencialista
Além da isenção do IR, o presidente Lula (PT-SP) recorre a programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa-Minha Vida, Gás de cozinha para todos, bolsa de estudos, medicamentos a custo zero etc., como estratégia eleitoral assistencialista. Enquanto isso, a direita, a reboque da extrema-direita, segue com uma única bandeira: segurança pública.
Segurança
A segurança é um tema sensível e figurará no topo dos temas das eleições de 2026. Mas o que os partidos de centro, direita, centro-direita e extrema-direita têm a oferecer ao eleitor brasileiro além de banho de sangue? Ainda que a bandeira única da segurança pública tenha dominado o mundo, os problemas da vida real são muito mais profundos.
Apocalíptico
O discurso apocalíptico de que o Brasil pararia com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (P-RJ) – principal líder da extrema-direita brasileira – se desmanchou no ar. Por que disso isso? Poucos gatos pingados compareceram aos atos de ontem (3) no Brasil afora para contestar a prisão de Bolsonaro, condenado por atentar contra a democracia brasileira.
Bob
O bolsonarismo derrete com os movimentos dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), autoexilado nos EUA e vivendo no seu “mundo de bob”, continua atacando o Brasil e os demais líderes da extrema-direita.
Perdido
O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) segue chorando nas redes sociais porque perdeu o “colinho de papis”. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) continua perdido nas articulações e o filho mais novo, vereador Renan Bolsonaro (PL-SC), segue invisível.
Linda
Já a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), mais linda como nunca, alegre e sorridente, segue pelo país afora cumprindo agenda como presidente do PL Mulher. Em Fortaleza (CE), no final de semana, Michelle criticou o deputado federal André Fernandes (PL-CE) mediante o alinhamento político do PL cearense com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB-CE).
Consentimento
O deputado federal André Fernandes (PL-CE), respondeu à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) que tinha o consentimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) para se aproximar de Ciro Gomes (PSDB-CE). Segundo André, o importante é tirar o PT do governo do Ceará.
Ciro
O ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB-CE), agora no PSDB e pré-candidato a governador no Ceará, recebeu o apoio dos partidos de direita e extrema-direita, a exemplo do PL, no sentido de derrotar o PT nas eleições de 2026. Ciro é a promessa para tirar o PT do governo do Ceará, que já governa o estado por quase duas décadas.
Descontente
Falando em promessa, fontes da extrema-direita revelaram à coluna que o senador Jaime Bagattoli (PL-Vilhena) anda descontente porque foi escanteado das discussões internas do PL no tocante à corrida eleitoral pelo Palácio Rio Madeira nas eleições de 2026, sede do governo estadual. Segundo a fonte, Bagattoli ficará limitado a ter a vaga assegurada para fazer da esposa, ex-vereadora de Vilhena, Sandra Melo, deputada federal.
Alijado
Enquanto o senador Jaime Bagattoli (PL-Vilhena) foi alijado da discussão interna do PL referente ao processo sucessório do governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho), o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná), como pré-candidato a governador, segue correndo o trecho visitando prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças religiosas e recebendo a imprensa, como estratégia de aproximação. É um outro Rogério se comparado às eleições de 2022.
Desembarcar
Falando em estratégia, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) está cada vez mais próximo de embarcar no PSD, comandado pelo ex-senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura) e dividir palanque com o pré-candidato a governador da legenda kassabista, prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal). Neste caso, Rocha seguirá por caminhos opostos ao do vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho).
Caixinha I
Falando em caminhos, o vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho) abriu caixinhas de diálogos nas redes sociais para internautas. Na caixinha: “O Rocha te demitiu. Ele tem medo de você ou só estava com inveja do seu cabelo?” Sérgio respondeu: “Existem dias de céu azul e chuvoso, prefiro pensar que só foi inveja do cabelo.”
Caixinha II
No quadro das caixinhas de diálogos nas redes sociais, o vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho) defende um governo com eficiência, sensibilidade com as dores da população e com maior capacidade de entrega e resultados. Contudo, Sérgio parece esquecer que faz parte do governo Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) desde o início da gestão frente ao Palácio Rio Madeira como secretário de Indústria e vice-governador.
Combinar
Falando em Palácio, a ala palaciana que defende a permanência do governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) até o término do mandato, esqueceram de combinar com a primeira-dama Luana Rocha e o irmão do governador, Sandro Rocha. Luana segue articulando e construindo sua base de apoio para sua pré-candidatura a deputada federal e Sandro Rocha dialoga com presidentes de partidos para figurar na nominata de deputado estadual.
Avante
Falando em dialogar, o irmão do governador Sandro Rocha, atual diretor-geral do DETRAN/RO, conversou com o presidente estadual do Avante, ex-deputado estadual Jair Montes (Avante-Porto Velho), e pediu vaga na nominata de deputados estaduais. Sandro começa a se movimentar para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia nas eleições do próximo ano.
Entrega I
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) realizou no final de semana, entrega no município de Campo Novo de Rondônia. Ladeado pelo prefeito Alexandre do Fortaleza (União Brasil-Porto Velho), entregou tanques de resfriamento de leite à associação rural, implementos agrícolas e recurso para realização da festa do réveillon.
Entrega II
Falando em entrega, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) anunciou ao lado do prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio (União Brasil-Rolim de Moura), a liberação de R$ 600 mil para compra de medicamentos e liberação do FITHA para serem investidos na recuperação de estradas rurais daquele importante município da Zona da Mata.
Social
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) também levou o seu projeto social “Todos têm direito a sorrir” ao município de Jorge Teixeira. Alan começou o projeto de atendimento odontológico como vereador de Porto Velho num pequeno trailer. Agora, como deputado estadual, Alan atende comunidades inteiras num micro-ônibus odontológico adquirido com recursos próprios.
Organização
O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva (PT-SP), esteve no final de semana em Porto Velho (RO), participando de plenária com a militância petista rondoniense. Edinho tem percorrido estados para dialogar com bases partidárias, fortalecer a articulação interna e discutir estratégias de organização partidária, conjuntura nacional e prioridades regionais para as eleições de 2026.
Derrota
A empresa Marquise sofreu mais uma derrota na Justiça na semana passada. No processo 0453617-73.2025.3.00.0000, o pedido da empresa foi julgado improcedente, decisão proferida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministro paraibano Herman Benjamin, em Brasília. A empresa buscava, por meio da ação, permanecer no contrato de coleta de resíduos em Porto Velho (RO). O contrato segue com o consórcio ECOPVH para realizar a coleta de lixo da capital.
Apresentou
Eleito prefeito de Vilhena para um mandato tampão de menos de um ano e reeleito nas eleições municipais de 2024, o delegado de Polícia Federal Flori Cordeiro (Podemos-Vilhena), em menos de dois anos e meio no exercício do mandato como prefeito da cidade Portal da Amazônia, apresentou oficialmente na sexta-feira (28), o sistema de transporte gratuito para a população de Vilhena.
Transporte
O transporte gratuito de Vilhena já vinha funcionando em fase de teste com 13 ônibus modelo BRT e adaptados para cadeirantes. Para ter acesso gratuito aos ônibus, o cidadão não precisa de carteirinha. Por sua vez, o transporte gratuito atenderá os 108 mil habitantes de Vilhena.
Promessa
Segundo o prefeito Flori Cordeiro (Podemos-Vilhena): “Muita gente não acreditou na promessa de campanha, mas agora podem circular nos ônibus gratuitamente para os quatro cantos da cidade. Com isso, é menos carro e moto circulando na cidade e o meio ambiente agradece.”
Sério
Falando sério, a nova lei do IR de quem recebe até R$ 5.000, que passa a valer a partir de janeiro de 2026, reduz o número de pagadores de IR ao menor patamar desde a pandemia, quando o presidente Lula (PT-SP) assumiu a promessa na campanha eleitoral de modificar a tabela do IR. Agora, falta coragem à equipe econômica do Governo Lula III para dividir o bolo defendido pelo ex-ministro Delfin Neto nos tempos da Ditadura Militar: “Vamos crescer o bolo para depois dividi-lo”.
