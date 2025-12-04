Ieda Chaves acompanha debates sobre IA e clima na 28ª Conferência da Unale em Bento Gonçalves

Publicada em 04/12/2025 às 10h43
A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) cumpre agenda na 28ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), realizada em Bento Gonçalves (RS). Os debates se concentram na temática “Humanidade Conectada: os Legislativos Estaduais no Tempo da IA e das Emergências Climáticas”.
Para a parlamentar, participar do maior encontro legislativo da América Latina, que segue até amanhã (5) e reúne cerca de 1.500 conferencistas do Brasil e do exterior, “é sempre um aprendizado”.
Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Ieda Chaves destacou que a principal agenda do dia esteve focada na área educacional. “Participei das discussões sobre inovação, desafios regionais e projetos que podem transformar a educação em nosso estado”, afirmou.
Parlamento Amazônico
Ainda na quarta-feira (3), a deputada participou da votação que definiu a nova presidência do Parlamento Amazônico. O escolhido foi o deputado acreano Afonso Fernandes (Solidariedade), que ficará responsável por fortalecer a integração entre os estados da região durante o biênio 2026/2027.
“Um dia de construção coletiva, troca qualificada e compromisso com políticas públicas que atendam ao nosso povo. Seguimos a programação do evento ainda com mais trabalho”, finalizou.
Serviço
Para saber mais ou acompanhar a programação, acesse https://28conferenciaunale.com.br/ .
Comentários
Seja o primeiro a comentar!