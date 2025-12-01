Homem morre após ser atingido por facada durante briga em Cacoal

Publicada em 01/12/2025 às 08h30
Um registro policial feito em Cacoal (RO) detalha a morte de Paulo na noite do último domingo (30). De acordo com o boletim, o episódio ocorreu dentro da casa da ex-companheira dele, onde estavam ela e os quatro filhos do ex-casal.
Conforme o relato prestado à polícia, Paulo e a mulher viveram juntos por aproximadamente dez anos e estavam separados havia três meses. Nesse período, ela informou ter iniciado um relacionamento com Romário, identificado como irmão de sua ex-cunhada.
Segundo a versão relatada, Paulo chegou ao imóvel para conversar sobre a possibilidade de retomada da relação. A mulher afirmou que, em determinado momento, ambos pediram uma pizza e começaram a comer quando Romário entrou na residência e pediu para que Paulo fosse embora.
Ainda de acordo com o depoimento, a recusa de Paulo em deixar o local provocou uma briga entre os dois. Durante o confronto, Paulo utilizou um ventilador para atingir Romário. O suspeito, então, sacou um canivete e desferiu um golpe no peito da vítima, próximo ao coração.
Após o ataque, Romário deixou a casa em um carro e não foi localizado naquele momento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!