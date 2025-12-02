Homem é preso pela Polícia Militar após praticar vários furtos

Por rondoniatual.com
Publicada em 02/12/2025 às 09h15
Um elemento identificado como Eder foi preso na tarde desta segunda-feira, 1º de dezembro, após ser reconhecido como autor de furtos ocorridos na região da Avenida 6 de Maio, bairro Dom Bosco, onde o mesmo estava fazendo um limpa nas casas.
Após a polícia ter informações sobre o indivíduo, tais como imagens de câmeras de monitoramento, ele foi reconhecido pelos policiais e o patrulhamento foi intensificado na região.
Na data de hoje, ele foi avistado na Rua Hermínio Victorelli e abordado. Confessou os furtos e ainda relatou que os bens das pessoas que foram furtados “virou farinha no nariz dele”. Diante dos fatos, Eder foi preso pela guarnição do Sargento PM Ericson e Cabo PM Prado e conduzido para a UNISP.
