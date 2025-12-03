Homem é executado a tiros no distrito de União Bandeirantes

Publicada em 03/12/2025 às 09h00
Um homem identificado como Dimas foi morto durante uma execução a tiros na noite desta terça-feira no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho. A vítima seguia em uma motocicleta quando foi surpreendida por criminosos armados próximos a um bar, segundo relatos de moradores.
De acordo com informações coletadas no local, os suspeitos bloquearam a passagem da motocicleta e obrigaram Dimas a descer do veículo. Na sequência, efetuaram diversos disparos. O homem morreu ainda na cena do crime.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Perícia Técnica e do rabecão, que realizaram os procedimentos necessários. Moradores afirmaram ter ouvido vários tiros e viram os atiradores fugindo logo depois.
A motivação da execução a tiros segue indefinida. A Polícia Civil investigará o caso para identificar os autores e apurar se o crime tem relação com conflitos existentes na região, acerto de contas ou outros fatores.
O distrito de União Bandeirantes vive um aumento de ocorrências violentas nos últimos meses, elevando a sensação de insegurança entre os moradores.
