Homem é encontrado com diversas perfurações de faca no Morar Melhor

Publicada em 01/12/2025 às 08h50
Um homem de 41 anos foi esfaqueado em uma tentativa de homicídio durante a madrugada deste domingo, 30 de novembro de 2025. O crime ocorreu no Residencial Morar Melhor, situado no bairro Aeroclube, na zona sul de Porto Velho, Rondônia. A vítima foi encontrada em meio aos blocos do condomínio.
Moradores do local, ao se depararem com a situação, acionaram a Polícia Militar (PM) através do número 190. Eles informaram que o homem estava com diversas perfurações pelo corpo e perdendo muito sangue. A vítima estava bastante ensanguentada.
A rapidez na chamada foi crucial para que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegasse rapidamente ao Morar Melhor.
Os paramédicos prestaram os primeiros socorros à vítima ainda no local do crime. Devido à gravidade dos ferimentos provocados pelas facadas, ele foi encaminhado imediatamente ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II.
De acordo com as informações preliminares, o estado de saúde do homem é considerado grave. A polícia informou que a vítima, que teve seu nome preservado, sofreu uma agressão intensa com os golpes de faca.
Até o momento desta publicação, nenhum suspeito pela tentativa de homicídio foi identificado ou preso pela Polícia Militar. O caso será registrado e investigado pela Delegacia de Homicídios de Porto Velho.
