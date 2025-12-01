Homem é brutalmente agredido por populares no residencial Rondon

Publicada em 01/12/2025 às 08h20
A tarde deste domingo (30) foi marcada por tensão e tumulto no residencial Rondon, após a população acionar o socorro para atender um homem encontrado sentado à beira da calçada, com a cabeça completamente ensanguentada e diversos cortes pelo corpo.
Segundo informações apuradas no local, o homem teria sido espancado por populares ainda não identificados, após ser acusado de tentar aliciar menores na região. Moradores relataram que ele foi agredido com golpes de madeira, sofrendo uma série de ferimentos antes de conseguir se afastar e cair à beira da rua.
Diante da gravidade da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e deslocou uma equipe para realizar o atendimento emergencial. O suspeito foi estabilizado e encaminhado ao Hospital Municipal, onde permanece sob cuidados médicos.
A Polícia Militar também compareceu ao local para registrar a ocorrência, colher informações e iniciar as diligências que deverão esclarecer as circunstâncias do episódio, incluindo a apuração das denúncias e a identificação dos envolvidos nas agressões.
