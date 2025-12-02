Publicada em 02/12/2025 às 10h22
Heloisa Périssé, de 59 anos, marcou presença no aniversário de 74 anos do autor Walcyr Carrasco, nesta segunda-feira (1º), acompanhada da namorada, a diretora Leticia Prisco, 46. Reservada sobre sua vida pessoal, a atriz compartilhou pela primeira vez uma foto ao lado da nova companheira em publicação no Instagram.
Além do registro com Leticia, Heloisa também mostrou momentos da festa ao lado de amigos famosos, entre eles Bianca Bin, Sérgio Guizé, Rainer Cadete, Evelyn Castro, Monique Alfradique, Paula Burlamaqui e Eriberto Leão.
Na legenda, a intérprete de Zulma em Êta Mundo Bom! celebrou a trajetória de Walcyr Carrasco. “Ao amado Walcyr, toda a felicidade do mundo ainda é pouco! Obrigada, meu querido, pela Zulma, que apesar de odiada, eu amo. Que Deus te abençoe em tudo e agora não sou só fã do artista, mas também do ser humano”, escreveu.
O novo relacionamento da atriz vem à tona meses após o fim de seu casamento com Mauro Farias, encerrado em 2024 após 22 anos. Eles são pais de Antônia Farias.
