O Guaporé Futebol Clube realizará no próximo sábado, dia 3 de janeiro de 2026, a apresentação oficial do elenco que disputará a temporada 2026. O evento acontece a partir das 16h, no Centro de Treinamento do Guaporé FC, em Rolim de Moura, e marca simbolicamente o início de um ano histórico para o clube no cenário nacional.
Fundado em 2014, o Guaporé vive uma fase de consolidação esportiva. Após campanha de destaque no futebol rondoniense, o clube garantiu presença em competições estaduais, regionais e nacionais, ampliando sua visibilidade e o calendário de jogos ao longo do ano.
Para 2026, o Guaporé FC disputará o Campeonato Rondoniense Série A, além de competições de alcance nacional como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série D, e também torneios regionais, como a Copa Verde, integrando o futebol do Norte ao cenário nacional.
O presidente do clube, Júlio Cecin, destacou que a apresentação do elenco representa mais do que o início de uma pré-temporada, mas sim um novo momento institucional.
