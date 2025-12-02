Gislaine Lebrinha participa de encontro nacional na Marcha dos Deputados Estaduais

Publicada em 02/12/2025 às 09h52
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) participou, em Brasília, do primeiro dia da Marcha dos Deputados Estaduais, que iniciou com o Encontro Nacional das Legisladoras. O evento abriu espaço para debates sobre a atuação feminina na política e apresentou experiências de parlamentares de todo o país.
“Foi inspirador acompanhar tantas mulheres fortes compartilhando histórias, desafios e ideias. Cada palestrante trouxe contribuições valiosas, com conteúdos que fortalecem e fazem a gente sair melhor do que chegou. Um dia de aprendizados que realmente fizeram a diferença”, afirmou a deputada.
A programação reuniu deputadas, autoridades e representantes de diversas instituições. A Marcha segue nos próximos dias com discussões voltadas ao fortalecimento do Parlamento estadual e ao equilíbrio entre as competências federais.
