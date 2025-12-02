Publicada em 02/12/2025 às 10h27
Fernanda Lima, 48 anos, compartilhou detalhes curiosos sobre sua vida ao lado de Rodrigo Hilbert, 45, com quem se relaciona há quase 25 anos. Durante o podcast terapiRa, apresentado por ela, a artista revelou que recebeu apenas um único presente do marido ao longo de todo esse período — e que nunca foi algo comprado.
A apresentadora explicou que não tem o costume de pedir presentes e que essa prática nunca fez parte da dinâmica do casal. “Vejo amigas falando para os maridos: ‘Olha, já vai chegar meu aniversário, Dia dos Namorados…’. Não gosto de pedir coisas ou avisar sobre meu aniversário”, contou.
Fernanda detalhou qual foi o único presente recebido: um castiçal em cobre que Hilbert montou com peças reaproveitadas da própria casa. “Um castiçal de ferro-velho que ele fez para mim. O guri tem mais de 20 anos de casado e nunca me deu nada comprado em loja. Tudo ele fez — ou faz”, disse, rindo. Ela ainda exibiu o objeto, composto por partes de utensílios domésticos, e revelou que transformou a peça em uma espécie de obra de arte com velas derretidas.
Mesmo sabendo que esse hábito pode soar estranho para outros casais, Fernanda garantiu que isso não causa desconforto. “Não quero nada material dele, e para mim está tudo certo. Essa coisa de querer anel, aliança… eu trabalho para comprar, como sempre fiz. Não que eu ache ruim, adoraria ganhar alguma coisa, mas não é a nossa gira”, afirmou.
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert começaram a namorar em 2001 e oficializaram a união em 2021, em uma cerimônia íntima no sítio da família. Eles são pais dos gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e de Maria Manoela, de 6.
