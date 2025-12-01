Frentista é amarrado por bandidos durante roubo em posto de combustíveis

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 01/12/2025 às 13h50
O frentista de um posto de combustíveis foi vítima de bandidos armados na madrugada desta segunda-feira (01), na Avenida Rio de Janeiro, bairro Lagoinha em Porto Velho.
O frentista contou que era por volta das 04h quando foi rendido por dois indivíduos que chegaram de moto e anunciaram o roubo.
Depois a vítima foi amarrada e levada para dentro do prédio onde a dupla violou o cofre e roubou todo dinheiro, em seguida os bandidos fugiram. Logo depois o frentista se soltou e acionou a PM, mas os suspeitos não foram localizados.
