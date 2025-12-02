Força Tática do 1º prende dupla com arma e drogas no centro

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 02/12/2025 às 09h45
Uma ação de policiais da Força Tática do 1º Batalhão nesta segunda-feira (01), resultou na prisão de dois homens, um de 24 e 29 anos, flagrados armados e com drogas na Avenida Farquar, bairro Baixa União, centro da capital.
A guarnição recebeu denúncias que criminosos estavam em um terreno baldio e com material ilícito, em seguida os suspeitos saíram correndo e pulando muro das casas quando viram a chegada da viatura.
Os policiais fizeram o cerco e conseguiram deter os suspeitos. Com um deles foi encontrado na cintura um revólver calibre 38 com 05 munições intactas e com o outro, várias porções de crack e dinheiro. Ambos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.
