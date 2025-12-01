Publicada em 01/12/2025 às 16h36
Virginia Fonseca abriu o jogo sobre o início de seu relacionamento com o atacante Vinicius Júnior. Durante participação no “Sabadou”, neste sábado (29), a influenciadora relembrou como os dois começaram a se aproximar e quando percebeu que estava apaixonada.
Segundo ela, o primeiro contato aconteceu por mensagens. “Quando vi ele pessoalmente pela primeira vez, achei ele muito gente boa. A gente continuou conversando. Ficamos conversando pelo WhatsApp por um mês e aí fui lá ver ele em Madri”, contou.
A viagem à Espanha marcou o começo da relação. “Nisso que fui lá ver ele, a gente ficou e acredito que foi aí que apaixonei. Gostei de ficar com ele”, disse Virginia. Atualmente, o casal mantém um ritmo intenso de viagens: “Agora ficamos no bate e volta, São Paulo e Madri, pra lá e pra cá!”.
O primeiro encontro público teria ocorrido na festa de aniversário do jogador, em julho, cerca de um mês após Virginia anunciar o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Surpresa de um mês de namoro
No início do mês, Vinicius Júnior enviou flores, uma cesta de café da manhã e um bilhete romântico para marcar o primeiro mês de namoro. “Vi! É o primeiro de muitos pela frente! Espero que esteja sendo feliz, assim como você está me fazendo! Te amo e saudades”, escreveu o jogador.
Virginia compartilhou o presente com os seguidores. “Hoje acordei sendo mimada pelo meu amor! 1° mês de muitos que virão, se Deus quiser. Te amo”, publicou no Instagram. Nos comentários, o atacante respondeu: “Te amo e que seja o primeiro de muitos”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!