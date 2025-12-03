Flamengo teatracampeão; Tabelinha Rondoniense tem Paralimpíadas e futebol feminino

Publicada em 03/12/2025 às 09h15
Flamengo teatracampeão da Libertadores. Brasileirão e sua penúltima rodada. No Tabelinha, Paralimpíadas, a volta das voadeiras e futebol feminino são destaques.
Brasileirão: Mirassol faz história e garante vaga direta na Libertadores; Flu vence e encosta no G-4. Noite decisiva no Brasileirão: título, sobrevivência e vagas internacionais em jogo. Flamengo faz história e conquista o tetracampeonato da Libertadores.
Brasileirão - A terça-feira (2) da 37ª rodada do Brasileirão foi marcada por feitos importantes. O Mirassol, em sua primeira temporada na elite, conquistou uma vitória histórica por 2 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, com gols de Renato Marques e Carlos Eduardo. O resultado garantiu ao clube paulista vaga antecipada na fase de grupos da Libertadores de 2026 e consolidou os 66 pontos que o mantêm no G-4.
Fechando a noite, o Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1, com dois gols de Soteldo, chegando ao sexto jogo sem perder e assumindo provisoriamente o 5º lugar, aproximando-se do sonho da vaga direta na Libertadores.
A quarta-feira (3) promete ser explosiva na 37ª rodada do Brasileirão 2025. O Flamengo pode confirmar o título no Maracanã, enquanto Santos, Fortaleza e Internacional jogam a vida contra o rebaixamento. Ao mesmo tempo, Bahia, São Paulo e Corinthians seguem na briga por vagas na Libertadores e Sul-Americana.
O Fortaleza abre a rodada contra o Corinthians em duelo de extremos: permanência no G-8. No mesmo horário, Bragantino e Vitória se enfrentam em jogo vital para fugir do Z-4. Mais tarde, o Santos encara o já rebaixado Juventude apostando em Neymar no sacrifício. O Bahia tenta encostar no G-6 diante do Sport, enquanto São Paulo e Inter fazem confronto dramático pela sobrevivência na elite.
Às 20h30, Atlético-MG e Palmeiras buscam reação após vice-continentais, mas o grande foco está no Maracanã: se vencer o Ceará, o Flamengo ergue o troféu do Brasileirão 2025 diante de sua torcida. É noite de tensão, matemática e destino.
Libertadores - O Flamengo escreveu seu nome na história ao conquistar o quarto título da Libertadores ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, no Monumental de Lima. O gol saiu aos 21 do segundo tempo, quando Danilo subiu mais que a zaga, após cobrança de escanteio por Arrascaeta e cabeceou para o fundo da rede.
O duelo foi equilibrado: o Flamengo teve as melhores chances no primeiro tempo, enquanto o Palmeiras reagiu na etapa final, pressionando, após levar o gol. Rossi garantiu o título com grandes defesas.
Com a conquista, o Rubro-Negro supera os rivais e se torna o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio continental.
Tabelinha Rondoniense
Thaylon Emanuel brilha e leva Ouro para Rondônia nos Jogos Escolares Paralímpicos. Corrida de Voadeiras retorna ao Rio Madeira e encerra Agrotec 2025 com emoção. Rondoniense Feminino começa com goleadas e 16 gols em duas partidas.
Paralimpíadas - Thaylon Emanuel, de 14 anos, aluno da Escola São Roque, conquistou o Brasil ao vencer e conquistar a medalha de Ouro no Tênis de Mesa Infantil nos Jogos Escolares Paralímpicos, além de levar a de Bronze nas duplas com Kaique Souza.
