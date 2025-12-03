Final de ano desacelera pré-campanhas a governador, pré-candidatos dão trégua e buscam parcerias, viajar pela BR 364 exige cuidados e paciência

Publicada em 03/12/2025 às 14h00
Governador – O ano de 2025 vai caminhando para o final e, com a proximidade das festas de Natal e Ano Novo a política perde um pouco do espaço no noticiário nacional e regional. A situação não é muito diferente em Rondônia. Quem estava com a pré-campanha acelerada desde a saída da Prefeitura de Porto Velho em janeiro desde ano, era Hildon Chaves, presidente regional do PSDB, após dois mandatos seguidos. Ele trabalha a sucessão estadual, precisa de um vice com potencial de voto, caso realmente formate sua pré-candidatura, do interior. Hildon deixou a prefeitura com mais de 70% de aprovação da população, segundo pesquisas da época e sempre é citado como nome em potencial para concorrer a governador, já que o atual, Marcos Rocha, presidente regional do União Brasil, que está no segundo mandato seguido, não pode concorrer novamente e trabalha uma pré-candidatura a uma das duas vagas ao Senado.
Governador II – Além de Chaves, o deputado federal Fernando Máximo (UB), parlamentar federal mais bem votado nas eleições de 2022, somando 85.596 votos e com domicílio eleitoral em Porto Velho, maior colégio eleitoral do Estado, (cerca de 350 mil eleitores em 2022) também vem formatando uma pré-candidatura a governador. Caso realmente entre na disputa à sucessão estadual em 2026, Máximo deverá mudar de partido, pois em 2024, quando pretendia concorrer a prefeito de Porto Velho, foi descartado, e o UB trouxe a ex-deputada federal Mariana Carvalho para o partido e concorrer à sucessão municipal. Ganhou o primeiro turno, mas foi derrotada em eleições histórica de 2024, no segundo, por Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado. A exemplo de Chaves, Máximo também depende um bom vice do interior para formatar uma chapa forte e em condições de sucesso.
Governador III – Dependendo de uma séria de definições, o vice-governador Sérgio Carvalho (UB) também estaria disposto a enfrentar as urnas em outubro do próximo ano. Ele depende de o governador Marcos Rocha, que pretende concorrer a uma das duas vagas ao Senado, mas para isso, terá que renunciar seis meses antes das eleições. O projeto de Sérgio é assumir o governo e concorrer à reeleição, mas como teve divergências com Rocha, que inclusive, foi demitido pelo governador da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), há dúvidas sobre o futuro político, como Rocha abrir mão da pré-candidatura ao Senado e concluir o mandato, pois dificilmente terá o apoio da “máquina” do governo, nas mãos de Sérgio candidato à reeleição. Muitas lideranças políticas, que até recentemente apostava, que Rocha seria candidato a senador, hoje não tem a mesma opinião. É um assunto complexo e certamente terá desdobramentos até as convenções (20 de julho a 5 de agosto) para escolha dos candidatos aos cargos eletivos em 2026.
BR 364 – Desde o início da semana que estão sendo realizadas obras de fresagem e recomposição na BR 364, na ligação entre Porto Velho a Vilhena, de aproximadamente 700km, trecho mais conhecido como “Corredor da Morte”, devido aos inúmeros acidentes, a maioria com óbitos. Os trabalhos estão sendo executados pela Nova 364, vencedora da licitação para exploração da ligação asfáltica durante os próximos 30 anos. São cerca de 40 frentes de trabalho envolvendo os trechos de Vilhena (km 45–71), Cacoal (km 225–230 e 225–228), Pimenta Bueno (km 150–204), Ouro Preto do Oeste (km 363–390), Jaru (km 400–410) e Ariquemes (km 451–539). Todos esses pontos operarão sob o sistema Pare e Siga, podendo gerar retenções temporárias no fluxo. Estão sendo executados serviços de correção de deformações do pavimento ampliando a segurança dos usuários.
BR 364 II – Quem trafega pela rodovia, deve tomar cuidados redobrados. Diariamente circulam pelo trecho durante as safras de grãos (soja, milho, café) cerca de 2,5 mil veículos pesados (caminhões, carretas, bitrens, treminhões), além dos veículos de passeio e motocicletas. Boa parte das safras de grãos do Sul do Mato Grosso também é transportada pela BR 364, para exportação utilizando o porto graneleiro de Porto Velho, no Rio Madeira. Os trabalhos serão desenvolvidos até sábado (6), por isso é necessário que os usuários da BR 364 redobrem os cuidados para se evitar acidentes, levem água para garantir a hidratação e lanche, pois as paralisações (postos de pare e siga), são inúmeras e, em vários casos prolongadas devido aos inúmeros locais de espera. A estimativa do tempo de viagem deve ser ampliada e a velocidade máxima que é de 80km reduzida para 60 km.
Impressiona o volume de apreensões pelas polícias (Civil, Militar, Rodoviária) de entorpecentes nas últimas semanas em Rondônia. É difícil o dia sem que os órgãos de comunicação (sites, jornais, rádio, TV) não publiquem ações policiais envolvendo traficantes nas cidades e na BR 364 +++ O suplente de vereador de Espigão do Oeste, Luciano Corrêa, ligou para informar, que a nota publicada na coluna de terça-feira (2), sobre a promoção que ele organiza na cidade em finais de ano, o Criança Feliz, que o deste ano não será a terceira edição, mas a quarta, no Bairro Cidade Alta. Desculpe a nossa falha +++ Hoje (3) pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras na Arena MRV a partir das 20h30. No mesmo horário o Flamengo joga contra o Ceará, no Maracanã +++ Para o time carioca um empate garante o título do Brasileirão deste ano. Se o Palmeiras for derrotado, o Flamengo, mesmo perdendo, será campeão, pois faltará somente mais um jogo onde estarão em jogo três pontos e hoje, o time carioca tem cinco pontos à frente do Verdão.
