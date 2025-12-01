Filho foge e deixa o pai ser preso com arma e munições na zona leste

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 01/12/2025 às 09h00
Publicada em 01/12/2025 às 09h00
Um homem de 49 anos foi preso na noite deste domingo (30), depois de ser encontrada uma arma em sua casa na Rua Porto Velho, bairro Lagoinha, zona leste da capital.
A equipe do setor 14 comandada pelo sgt Frantz e cb U. Adriano, recebeu denúncias sobre possível tráfico de drogas, e viu quando um indivíduo fugia pulando o muro dos fundos de uma casa.
Na frente do imóvel foi abordado o pai do suspeito que não soube informar o motivo da fuga do filho, e permitiu a entrada dos policiais para averiguação no imóvel.
Dentro do quarto foi localizada uma arma de fabricação caseira calibre 36 com 5 munições intactas e uma deflagrada, celulares, uma balança de precisão e dinheiro.
O indivíduo foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!