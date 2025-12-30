Publicada em 30/12/2025 às 10h52
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia chega ao final de 2025 com missão cumprido, de janeiro a dezembro a casa do futebol rondoniense promoveu e realizou competições profissionais, das categorias de base e do futebol feminino com maestria, fortalecendo os filiados e o futebol de Rondônia. A FFER não parou entregou mais do que um simples calendário, Rondônia teve um ano com o futebol profissional lotando estádios nos estaduais e nas competições nacionais. Sem falar das competições de base, categoria que ganhou um CDF padrão FIFA pra conduzir o sonho de milhares de crianças e adolescentes. E o futebol feminino? recebeu muita atenção da FFER, com o Rondoniense Feminino, a Copa Metropolitana de futebol Sub-17 além do excelente desempenho nas competições nacionais.
A FFER traz uma retrospectiva de 2025 cheio de boas notícias, não só dentro de campo, fora das quatro linhas a FFER oportunizou, qualificou e capacitou em parceria com a CBF centenas de profissionais que atuam no futebol de Rondônia, qualificando nosso futebol. Aproveite e relembre as principais ações da Federação de Futebol do Estado de Rondônia em 2025.
JANEIRO
Gazin Porto Velho e Sport Genus representaram o futebol das categorias de base de Rondônia na maior competição da América Latina da categoria, na Copinha Sport Genus e Gazin Porto Velho não avançaram de fase, mas apresentaram bom futebol e fizeram excelentes jogos.
O filiado Rolim de Moura foi o primeiro a levantar taça em 2025, o Tigre da Zona da Mata superou o Gazin Porto Velho por 1 a 0 na final da Copa Rondônia Sub-20.
A Locomotiva estreou na Copa Verde avançando de fase, após uma virada histórica sobre o Humaitá do Acre, os acreanos abriram vantagem de 2 a 0, mas a Locomotiva virou o jogo marcado dois gols após os 40 minutos do segundo tempo, vencendo por 3 a 2 no estádio Aluízio Ferreira. Na segunda fase após empate e perdendo grandes oportunidades de gol, a Locomotiva acabou eliminada da competição nos pênaltis após 1 a 1 no tempo normal diante do Paysandu em Belém.
FEVEREIRO
Pra festa da torcida na primeira rodada do Rondoniense Sicredi Série A foram marcados 10 gols em três jogos.
Na Copa do Brasil 2025 Rondônia mais uma vez se destacou em cenário nacional. O Barcelona de Rondônia foi eliminado pelo Nova Iguaçu na primeira fase, o time carioca aproveitou os erros do Barcelona e venceu por 4 a 1. Também no estádio Aluízio Ferreira o Gazin Porto Velho passou pelo Cuiabá-MT nos pênaltis após noite inspirada do goleio Digão. Na segunda fase a Locomotiva foi eliminada pela equipe do Capital do Distrito Federal após derrota por 3 a 1.
MARÇO
Gazin Porto Velho, Ji-Paraná, Guaporé e Barcelona avançaram para a segunda fase do Rondoniense Sicredi, definindo as semifinais da competição.
Abril
Gazin Porto Velho e Guaporé fizeram a final do Rondoniense Sicredi 2025 em duas belas partidas e de muita qualidade, na primeira no Cassolão melhor para a Locomotiva que venceu por 2 a 1 fora de casa. Na volta no estádio Aluízio Ferreira foi a vez do time laranja da zona da mata surpreender vencendo por 1 a 0 e levando a decisão para os pênaltis, melhor para a Locomotiva do goleiro Digão que brilhou mais uma vez e garantiu o título com a vitória de 4 a 2 nas penalidades.
MAIO
O Rolim de Moura fez história representando Rondônia no Brasileiro Feminino Série A3, na estreia o Tigre da Zona da Mata atropelou Grêmio Esportivo por 10 a 0 no Cassolão. Na sequência da competição o Rolim de Moura se garantiu na segunda fase, quando acabou eliminado pelo Vila Nova de Goiás. As meninas do Rolim de Moura também fizeram história na Copa do Brasil, eliminando a equipe do Ceará fora de casa, no tempo normal empate em 1 a 1, mas na disputa nos pênaltis melhor pra Rondônia e vitória do Rolim de Moura por 3 a 1.
JUNHO
As meninas do Rolim de Moura viajaram até Curitiba e no estádio Couto Pereira numa noite fria de nove graus acabaram derrotadas pela equipe do Coritiba pelo placar de 2 a 1. Mesmo eliminada a equipe de Rondônia foi bastante elogiada e acabou revelando a jogadora Camilinha que atualmente é atleta do Palmeiras de São Paulo.
JULHO
Após 30 anos Rondônia recebe o presidente da CBF, o recém eleito Samir Xaud e sua comitiva, integrada pelo tetra campeão Branco, diretores da entidade e presidente de federações foram recebidos pelo presidente da FFER Heitor Costa e o vice Bruno Costa. Durante dois dias de solenidades foi inaugurado o primeiro Centro de Desenvolvimento do Futebol do legado FIFA da Copa de 2014. O presidente Heitor Costa recebeu Samir Xaud e autoridades de Rondônia pra inaugurar centro. Na ocasião o presidente da CBF Samir Xaud prestou homenagem à Rondônia, batizando o centro de Heitor Costa.
O diretor da CBF e vice presidente da FFER recebeu convite da FIFA para acompanhar a final do super mundial de clubes entre PSG e Chelsea.
União Cacoalense superou o Sport Genus na final do Rondoniense Sub-20 e ficou com o título da competição após decisão em duas partidas, em Porto Velho no estádio Aluízio Ferreira, vitória do Sport Genus por 2 a 1, no Aglair Tonelli em Cacoal vitória da União Cacoalense por 2 a 0.
No Rondoniense Sub-11 quem ficou com o título foi a equipe do Pimentense que superou o Sport Genus na final, vencinda nos pênaltis após empate de 2 a 2 no tempo normal. No Rondoniense Sub-13 o campeão foi o Gazin Porto Velho que bateu o Pimentense por 1 a 0.
O Gazin Porto Velho se despediu na primeira fase do Brasileiro Série D.
AGOSTO
A médica Inaiá Felix, atuante no futebol de Rondônia foi indicada pela FFER para participar do Seminário de Emergências Cardiológicas no Esporte, promovido pela CBF em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia.
O diretor da CBF e vice presidente da FFER Bruno Costa participou do primeiro encontro do grupo de trabalho de Fair Play Financeiro da CBF, a reunião foi para discutir a criação de um modelo para o futebol brasileiro, participaram da reunião representantes de 34 clubes das Séries A e B e 10 federações estaduais.
A FFER garantiu qualificações profissionais, com cursos de treinadores de Licenças A e B da CBF Academy aos técnicos Júnior Lopes do Sport Genus e Pedrinho Maradona da União Cacoalense.
SETEMBRO
Durante dois dias a FFER e CBF ofereceram as atividades de qualificação profissional sobre treinamentos de futebol, com foco na iniciação esportiva, categorias de base, no Workshop realizado em Porto Velho, com atividades teoricas e práticas na Escola do Legislativo e no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa para 60 pessoas que atuam no futebol rondoniense.
O diretor da CBF e vice presidente da FFER Bruno Costa, assumiu a missão de espandir e aproximar a marca CBF e o futebol brasileiro de mercados globais do futebol mundial. Ainda no mês de setembro Bruno Costa foi homenageado na Assembleia Legislativa de Rondônia, pelos relevantes serviços prestados ao futebol brasileiro.
O presidente da federação acreana Adem Araújo e o presidente da FFER Heitor Costa firmam parceria entre as entidades para o fortalecimento do futebol do nortista.
Câmara de vereadores de Porto Velho concede maior honraria do município ao presidente da FFER Heitor Costa, o título de Cidadão Honorário de Porto Velho foi uma homenagem proposta pelo vereador Nilton Souza, pelos relevantes serviços prestados à Porto Velho e ao Estado de Rondônia.
OUTUBRO
Presidente da FFER, Heitor Costa anuncia mais vagas para os clubes de Rondônia em competições nacionais para o ano de 2026, sendo duas vagas no Brasileiro Série D e três vagas na Copa do Brasil.
As menias do Gazin Porto Velho foram as primeiras a conquistar um título de competições oficiais da FFER no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, a Locomotiva venceu as meninas do Brazuca por 1 a 0 ficando o título do Metropolitano de Futebol Feminino.
FFER em ação, no mês das crianças a Federação de Futebol do Estado de Rondônia promoveu um dia de brincadeiras e distribuição de presentes para crianças carentes de Porto Velho, o evento foi realizado no campo do 13 em parceria com a CBF.
O Rolim de Moura estreou com derrota na Copa do Brasil Sub-20, diante do Tocantinópolis no estádio Ribeirão, a derrota por 3 a 0 eliminou o time de Rondônia da competição.
FFER realiza coletiva de imprensa com os técnicos Júnior Lopes e Paulo Eduardo das seleções de Rondônia de futebol das categorias sub-15 e sub-17.
Jogadores das categorias de base sub-15 e sub-17 são convocados para as seleções de Rondônia pelo técnicos Júnior Lopes e Paulo Eduardo para o Desafio Rondônia Acre de Futebol.
Arbitral define início do Rondoniense Sicredi 2026 para 17 de janeiro.
Federação de Futebol do Estado de Rondônia comemora 81 anos de fundação.
Diretor da CBF e vice presidente da FFER, Bruno Costa é recebido pelo secretário da Casa Civil de Rondônia Elias Rezende, em pauta à vinda de grandes clubes e Seleções Brasileiras de base à Rondônia, após construção da Arena Aluízio Ferreira.
FFER e CBF promoveram 7º Seminário da Arbitragem sem Fronteiras, com a presença do Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF Rodrigo Cintra e do Gerente de Relacionamento Institucional da CBF Academy Silvan Lucas.
Diretor de Futebol de Base do Botafogo do Rio de Janeiro, Augusto Moura Oliveira ministrou palestra para profissionais que atuam no futebol de Rondônia, com foco nas atividades das categorias de base.
Senador de Rondônia Confúcio Moura elogiou o trabalho do diretor da CBF e vice presidente da FFER Bruno Costa durante entrevista em Rádio de Porto Velho.
NOVEMBRO
O Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa recebeu as seleções sub-15 e sub-17 de Rondônia e Acre para as partidas do desafio entre os dois Estados. As seleções voltaram a se enfrentar em Rio Branco no estádio Florestão.
FFER e CBF ofereceram curso gratuito de Licença C para treinadores em Porto Velho, com a participação de aproximadamente 80 profissionais.
CBF e FFER e Sport Genus lançam o Projeto Gol do Brasil em Rondônia, com a participação de aproximadamente 120 crianças e adolescentes.
FFER anuncia bola Samba Pro daTopper, a bola oficial do Rondoniense Sicredi 2026.
Diretor da CBF e vice presidente da FFER, Bruno Costa foi um dos palestrantes da edição de 2025 do Summit CBF Academy, realizado em São Paulo com a participação de pouco mais de 90 personalidades do futebol mundial.
FFER anuncia parceria com a CBF para a revitalização de cinco estádios de Rondônia, através do Projeto Palcos do Futebol. Portal da Amazônia de Vilhena, Luiz Alves Athaíde de Pimenta Bueno, Cassolão de Rolim de Moura, Biancão de Ji-Paraná e Aluízio Ferreira de Porto Velho recebem reforma completa nos vestiários e sistema de irrigação de gramado.
DEZEMBRO
Diretor da CBF e vice presidente da FFER, Bruno Costa fizeram parte da delegação brasileira em evento do sorteio dos grupos de seleções que vão disputar a Copa Mundo de futebol em 2026.
Federação de Futebol do Estado de Rondônia anunciou a criação da FFER Academy escola de formação e capacitação do futebol rondoniense.
União Cacoalense é campeão Rondoniense da Série B 2025, Cacoalense bateu o Rondoniense Social Clube.
A FFER lançou o primeiro curso da FFER Academy, Gestão de Pessoas Processos e Problemas com Clauber Rocha, Gerente de Futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama.
CBF inaugurou de forma oficial o escritório da entidade em Miami com a presença do presidente Samir Xaud e do presidente da FFER Heitor Costa.
FFER Academy ofereceu Webnar Quebrando o Ciclo, com Rafael Corrêa da Silva, empreendedor e fundador da Desresponsa e Vitor Del Rey, bacharel em ciências sociais e mestre em administração pública pela FGV, com MBA em finanças de impacto pela Universid Torcuato Di Tella.
O Itapuense do município de Itapuã do Oeste, estreante nas competições oficiais da FFER venceu o Brazuca por 3 a 0 e conquistou o título do Rondoniense Feminino 2025.
Bruno Costa foi palestrante no FIFA Club Management Summit no Qatar, uma imersão na formação em Gestão Profissional de Clubes.
Em grande festa, FFER lançou a 36ª edição do Rondoniense Sicredi 2026, durante o evento o presidente da FFER Heitor Costa recebeu representante de clubes, convidados autoridades e a imprensa.
Árbitros do quadro da FFER concluem pré temporada, durante uma semana o grupo participou de várias atividades.
Um ano recheado de atividades dentro e fora de campo, com a FFER promovendo, gerando renda e oportunidades através do esporte, impactando na economia do Estado de Rondônia.
As competições e os jogos movimentam a economia local em todo Estado, beneficiando hotéis, restaurantes, bares, transportes e comércio em geral, com a circulação de torcedores, equipes técnicas, árbitros e imprensa. As partidas das competições oficiais da FFER também abrem vagas temporárias de ocupação, como seguranças, vendedores e ambulantes.
Através das competições, a FFER e os clubes atraem patrocinadores, gerando receita e visibilidade para as marcas parceiras. Em 2026 a FFER segue firme com o propósito de fortalecer o futebol de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!