Ezequiel Neiva fortalece prática esportiva e convivência comunitária com entrega de campos society

A cidade de Vilhena recebeu três novos campos de futebol society destinados à prática esportiva e ao lazer da comunidade. Os espaços foram construídos nos bairros Assossete, Marcos Freire e São José, com investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo os pedidos dos vereadores Jander Rocha e Nego Moraes.
Crianças tem aproveitado o espaço para entretenimento (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
Moradora do bairro São José, Marlei Contin Silva celebrou a entrega dos novos equipamentos públicos e destacou o trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva na viabilização dos investimentos. “Foi um trabalho muito bom. Foi bem proveitoso, as crianças brincam muito e é um entretenimento muito bom para elas”, afirmou.
Apesar do reconhecimento, Marlei demonstrou preocupação com a conservação da praça. “Precisamos apenas de alguém para ficar de olho, para que não destruam o que foi construído, como fizeram com nossos aparelhos. Quem sabe nosso deputado possa colocar aparelhos novos para que possamos nos exercitar, pois a praça é muito boa. Nossos vizinhos gostam muito daqui”, ressaltou.
A moradora aproveitou para reforçar um pedido de atenção especial ao local. “É uma praça que utilizamos para bate-papo. Que o deputado Ezequiel continue atuando para proporcionar novos investimentos que possam garantir melhorias para Vilhena”, completou.
O deputado Ezequiel Neiva afirmou que a manutenção dos espaços será tratada com prioridade. “Vamos estar conversando com a Prefeitura de Vilhena para organizarmos a gestão de cada campo. Também vamos nos ajustar para proporcionar outras ações na cidade, assim como os campos e playgrounds que instalamos para garantir o devido lazer”, destacou.
Ezequiel Neiva também ressaltou a parceria entre governo estadual e municipal para assegurar investimentos ao município. “Temos contribuído com diversas ações em Vilhena, e o esporte não poderia ficar de fora. O apoio do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), e a abertura dada pelo prefeito Delegado Flori (Podemos) garantem que os investimentos cheguem a quem realmente merece, que é o cidadão”, afirmou o parlamentar.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também destacou a atuação do deputado Ezequiel Neiva em benefício da população vilhenense. Segundo ele, o trabalho realizado demonstra compromisso e sensibilidade com as demandas do município. “O deputado estadual Ezequiel Neiva tem sido um grande parceiro de Vilhena. Seu esforço constante para garantir investimentos e melhorias mostra o quanto ele se preocupa com a qualidade de vida das pessoas. Os novos campos e demais ações são reflexo desse compromisso com o desenvolvimento da cidade”, encerrou Wiveslando.
Em 2026, outros três novos campos de futebol society serão construídos em Vilhena.
