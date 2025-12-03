Ex divulga imagens e relata agressões cometidas por Dado Dolabella

Publicada em 03/12/2025 às 11h18
Marcela Tomaszewski, 28, tornou públicas nesta quarta-feira (3) supostas agressões cometidas por Dado Dolabella, 45. Em uma série de publicações nas redes sociais, ela compartilhou imagens de hematomas e conversas com amigas que, segundo afirma, registrariam situações de violência física, emocional e psicológica.
“Hoje decidi reunir algumas imagens e conversas que mostram o que vivi, não só as agressões físicas, mas também as agressões emocionais e psicológicas que começaram muito antes. E deixando claro, não foi apenas uma agressão por sal”, escreveu na legenda das postagens. Marcela disse ter decidido falar após se sentir assustada com o aumento de casos de violência contra mulheres noticiados recentemente: “Fiquei em silêncio”.
A influenciadora também declarou que teria sido usada por Dado para ajudar a reconstruir sua imagem pública. O ator carrega histórico de violência — em 2008, agrediu a então namorada Luana Piovani. “Era claro para todos que eu era uma ótima mídia para limpar a linha ‘homem agressivo’ dele. Segundo ele, eu era ‘uma princesa’ para o público dele”, afirmou.
Marcela relatou ainda ter ouvido cobranças sobre seu comportamento e aparência. “Sou uma mulher forte, e escutei muito que eu deveria ser mais feminina. Por que será, né?”, disse. A falta de confiança de que seria acreditada também teria contribuído para o silêncio inicial. “Me calei por medo de não acreditarem em mim, por medo de tudo que poderia vir depois.”
Ela concluiu dizendo que, ironicamente, agora sente ser julgada: “A vítima. A mulher que acreditou que conseguiria sair de tudo isso sem ter seu nome vinculado a algo tão grave”.
