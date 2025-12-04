Ex-BBB Juliette leva tombo ao testar moto nova dada pelo noivo

Publicada em 04/12/2025 às 15h36
Juliette completou 36 anos na quarta-feira (3) e recebeu do noivo, Kaique Cerneny, um presente que chamou atenção: uma BMW S 1000 RR novinha, avaliada em cerca de R$ 140 mil. A surpresa foi entregue na porta da casa da artista, no Rio de Janeiro, com direito ao som potente da supermáquina anunciando a chegada.
No entanto, foi o dia seguinte que gerou ainda mais repercussão. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (4), a campeã do BBB 21 aparece posando ao lado da moto recém-chegada quando perde o equilíbrio e cai para trás. Com bom humor, ela legendou o registro como “Inaugurando a moto”. A influenciadora contou que logo recebeu ajuda de um segurança e tranquilizou os fãs afirmando que não se machucou.
Kaique, por sua vez, usou as redes sociais para explicar a escolha do presente e deixou uma declaração romântica. “Você merece o mundo, amor. Sou grato por viver ao seu lado e farei sempre o melhor para te ver feliz”, escreveu o atleta.
O casal assumiu o relacionamento no fim de 2023, quando o atleta surpreendeu Juliette com um pedido de casamento durante um jantar antecipado para celebrar seus 35 anos. Desde então, os dois compartilham momentos da rotina e declarações de carinho com o público.
