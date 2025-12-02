“Eu fui vítima sem saber”, diz Dado Dolabella em simpósio sobre denúncias falsas

Publicada em 02/12/2025 às 15h30
Durante um simpósio promovido pelo Instituto de Defesa dos Direitos do Homem (IDDH), no sábado (29), Dado Dolabella, 45, voltou a criticar o que considera falta de apoio institucional a homens envolvidos em disputas familiares. O ator participou de painéis que discutiram alienação parental e denúncias falsas, temas centrais do encontro.
Apresentado pelo IDDH como “figura pública vítima de falsas acusações”, o campeão de A Fazenda relatou ter enfrentado ataques e julgamentos que, segundo ele, partiram não apenas de conflitos judiciais, mas também da imprensa. “Eu enxergo o quão vítima eu fui sem saber que tava sendo vítima”, declarou.
O ator afirmou que homens não contam com orientação adequada e acabam sem acolhimento durante processos familiares. “A gente não tem rede de apoio, a gente não tem um sistema que eduque, a gente não tem nada”, disse. Ele também criticou a repressão emocional que, na avaliação dele, afeta a forma como homens lidam com vulnerabilidade: “Se o homem demonstra dor, é sinônimo de fraqueza.”
Para Dolabella, o simpósio funciona como espaço para ampliar o debate e buscar equilíbrio nas discussões sobre acusações e disputas envolvendo família. “O símbolo da justiça é uma balança. Se ela pesa mais para um lado, não vai ter justiça”, afirmou.
O IDDH destacou Dado como exemplo de figura atingida por denúncias, fazendo referência, de forma indireta, aos casos de agressão contra mulheres pelos quais o ator já foi acusado. O vídeo divulgado pela entidade também registrou momentos descontraídos do encontro, incluindo comentários do ator sobre o jogo do Flamengo na Libertadores, no mesmo dia do evento.
O simpósio reuniu participantes que relatam vivenciar situações semelhantes às expostas por Dolabella e buscou criar um ambiente para troca de experiências e discussões sobre percepções de desigualdade em disputas familiares.
