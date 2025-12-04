Publicada em 04/12/2025 às 10h32
Susana Vieira, 83 anos, transformou sua homenagem na Calçada da Fama dos Estúdios Globo, nesta quarta-feira (3), em uma espécie de pocket show de humor. A veterana recebeu sua estrela, mas o momento mais comentado da tarde foi uma lembrança inesperada: o saudoso “peru do seu Roberto”, referência ao tradicional presente de fim de ano que funcionários da emissora recebiam no passado.
Rindo, Susana disse não aceitar até hoje o fim do benefício. “Gente, aquilo era uma alegria! Eu adorava o peru do seu Roberto. E cortaram!”, comentou, arrancando gargalhadas do público. Ela ainda lembrou que, além do peru, funcionários que tinham filhos também recebiam brinquedos. “O país mudou, as coisas mudaram… mas confesso que aquele peru faz falta.”
O discurso seguiu no mesmo clima bem-humorado. Susana brincou sobre seu contrato com a emissora e garantiu que não pretende parar tão cedo. “É vitalício, viu? Se pensam que vai durar só mais três ou quatro anos, preparem-se: vou até os 100.”
A atriz também recordou sua participação no especial Falas da Vida, ao lado de Luiz Fernando Guimarães, e contou que só depois descobriu que o programa falaria abertamente sobre envelhecimento. “Quando vi, era menopausa, terceira idade… tudo de 70 anos pra cima! Pensei: ‘Mas eu não tenho 83!’ Depois admito: tenho sim”, brincou.
Desinibida como sempre, aproveitou o momento para fazer um pedido direto ao diretor Amauri Soares. “Ô Soares, me dá um programa! Tanta gente ganha programa… Angélica, Patrícia… Eu sou mais engraçada que elas!”, disse, provocando novas risadas.
No encerramento do discurso, Susana citou Regina Duarte e Arlete Salles como suas primeiras amigas na Globo, elogiou a importância da TV aberta e mandou um recado aos novatos: “Vem aprender televisão, gente. Assiste novela antiga no Viva”.
A cerimônia reuniu ícones da dramaturgia brasileira como Tony Tornado, Nívea Maria, Zezé Motta, Vera Fischer, Osmar Prado, Irene Ravache, Marcos Caruso, Daniel Filho e muitos outros.
