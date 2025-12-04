Estradas de São Felipe são recuperadas com apoio do deputado estadual Cirone Deiró

Publicada em 04/12/2025 às 10h53
O deputado estadual Cirone Deiró assegurou mais R$ 500 mil para o município de São Felipe do Oeste. O dinheiro será investido na recuperação das estradas rurais. As obras serão executadas por meio de convênio entre a Prefeitura e o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER).
O vereador reeleito Deivid Ronier Pauli, conhecido como professor Roni, disse que Cirone Deiró é um grande parceiro de São Felipe e que os novos recursos viabilizados por ele vão fazer muita diferença para a população local. Roni explicou que a agricultura familiar é a principal economia do município e que manter as estradas em boas condições de tráfego, facilita não só o acesso diário dos moradores da área rural a cidade, mas também o transporte da produção agrícola. “O deputado Cirone mantém um olhar preciso para as demandas que levamos até ele e tem sido um aliado forte no atendimento das reais necessidades das pessoas”, disse.
Cirone Deiró disse que tem trabalhado em parceria com os vereadores Deivid Ronier e a vereadora Leiza Soares, no sentido de contribuir com o avanço do município de São Felipe. O deputado destacou também o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, no que diz respeito à liberação dos recursos solicitados. “Com este investimento, somamos mais de R$ 2 milhões destinados a São Felipe, beneficiando diversas áreas, como saúde, agricultura, infraestrutura e educação, sempre visando o desenvolvimento local e à melhoria da qualidade de vida dos moradores”, disse.
Entre as ações desenvolvidas pelo deputado, em benefício do município, estão investimentos em equipamentos e implementos agrícolas, recuperação de estradas, reforma de escolas, da Capela Municipal, instalação de parques infantis nas unidades de ensino, aquisição de veículos, de massa asfáltica, de móveis, equipamentos e materiais permanentes.
