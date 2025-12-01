“Espelho de Papel” em Cacoal reflete em Porto Velho, prefeitos-reeleitos concorrerão em 2026, qual o futuro político da prefeita-reeleita Carla Redano?

Publicada em 01/12/2025 às 14h00
Sucessão – Não há dúvida que um dos assuntos predominantes no noticiário político-policial da última semana foi a passagem da nossa polícia de elite, a Federal, em Cacoal, para apurar denúncias de empréstimos consignados fraudulentos em nome de servidores comissionados do Serviço Autárquico de Água e Esgoto-SAAE, ainda de 2022, no primeiro mandato do prefeito Adailton Fúria (PSD), que foi reeleito em 2024 com mais de 83% dos votos válidos. A Operação “Espelho de Papel” da PF cumpriu mandatos de busca e apreensão nos municípios de Porto Velho, Cacoal, Vilhena e em Sorocaba, no Estado e São Paulo. Os consignados foram realizados pela Caixa Econômica Federal e estaria em torno de R$ 1,2 milhão. O titular do SAAE na época era o vereador de Porto Velho, Thiago Tezzari (PSDB), que está afastado do cargo, pela Justiça, devido a denúncias da prática de “rachadinhas” com servidores de seu gabinete.
Estadual – O trabalho da PF certamente trará reflexos negativos ao vereador de Porto Velho, denunciado em Cacoal, e recentemente também na capital. Em Cacoal o prefeito Fúria, que formata desde a reeleição uma pré-candidatura a governador às eleições de outubro do próximo ano, quando também serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas também está no prejuízo político. Não há denúncias de envolvimento direto nos empréstimos fraudulentos. O SAAE é uma autarquia, tem autonomia econômica, mas a nomeação dos diretores é de competência de o prefeito. Não há dúvida que, durante o processo eleitoral do próximo ano, caso realmente Fúria seja candidato, a governador ou qualquer outro cargo sofrerá pressões pelo escândalo do SAAE, e Tezzari, que estava trabalhando com reais chances de sucesso uma candidatura à Assembleia Legislativa (Ale), poderá ter seu projeto-político futuro prejudicado, mesmo que as acusações não sejam comprovadas. Quem viver verá...
Prefeitos – Além de Fúria, que é pré-candidato a governador em 2026, também temos outros prefeitos-reeleitos em 2024, que deverão concorrerem a cargos eletivos no próximo ano. São pré-candidatos declarados os prefeitos de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos), que foi reeleito com 74,43% dos votos válidos, e o de Rolim de Moura, Aldo Júlio (UB), que somou 54,32% (votos válidos). São dois nomes do interior que estão se preparando para entrar na disputa eleitoral de 2026. Flori formata uma candidatura a uma das oito vagas a deputado federal. A região do Cone Sul, que já foi uma força política estadual, hoje tem somente os deputados estaduais Rosângela Donadon (UB) e Ezequiel Neiva (UB) na Ale-RO. Rosângela deverá optar pela reeleição com chances reais de sucesso, e Neiva, trabalha uma candidatura à Câmara Federal, também com condições concretas de se eleger.
Prefeitos II – O presidente regional do Podemos é o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que disse, publicamente, que o seu partido poderá lançar Flori, como pré-candidato a governador. Provavelmente seja uma estratégia em busca de maior espaço político no interior trabalhando uma negociação de união à sucessão estadual, até formatar a parceria como vice, de um nome da capital, que poderia ser, por exemplo, o deputado federal Fernando Máximo (UB), que trabalha uma candidatura a governador e busca um vice do interior, que tenha expressividade. Além de Máximo, o ex-prefeito de Porto Velho, dois mandatos seguidos e presidente regional do PSDB também é pré-candidato a governador e busca um nome de expressividade do interior. O vice-governador Sérgio Gonçalves (UB) tem pretensões de concorrer a governador, mas depende da renúncia de Rocha, que estaria trabalhando para concorrer a uma das duas vagas ao Senado. Estamos a 10 meses das eleições gerais, por isso, a correria dos dirigentes políticos nos bastidores é intensa, mesmo com a chegada das festas de final de ano, Natal e Ano Novo.
Ariquemes – Apesar de ter uma caminhada política vitoriosa, a prefeita-reeleita de Ariquemes, Carla Redano (UB), não tem comentado sobre o seu futuro político. Carla é esposa do presidente da Ale-RO, Alex Redano (UB), que preside o Republicanos no Estado, e, antes de ser prefeita, foi eleita vereadora, reeleita e eleita presidente da Câmara de Vereadores. Ela foi eleita em 2020 e reeleita em 2024 com 82 votos de diferença sobre Marlei Mezzomo (PP). Como está no segundo mandato e considerada uma das lideranças femininas expressiva na região polarizada por Ariquemes, a expectativa é sobre seu futuro político. O marido, Redano tem reeleição praticamente assegurada e dificilmente optaria por outro cargo. Mas existem possibilidades, segundo pessoas ligadas ao casal, de Carla concorrer à Câmara Federal ou até mesmo a vice-governadora. Quem viver verá...
Respigo
Durante praticamente uma semana Rondônia foi comandada por um novo governador. Com a viagem internacional do governador Marcos Rocha (UB), a licença do vice-governador Sérgio Gonçalves (UB), para tratamento de saúde, e compromisso no exterior de o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), o presidente do Tribunal de Justiça (TJ), Raduan Miguel Filho assumiu o cargo no período de 25 a 29 deste mês +++ A semana será de funcionamento diferenciado na Assembleia Legislativa. Foram publicados no “Diário Oficial” da Casa de Leis, Ato do presidente Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) cancelando as sessões plenárias ordinárias de terça-feira (2) e quarta-feira (3) devido a participação de a maioria dos deputados na 28ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais-Unale em Esteio-RS nos dias 3, 4 e 5 deste mês de dezembro +++ O secretário geral da Ale-RO, Rogério Gago da Silva, também publicou Ato, alterando o horário de funcionamento da Casa de Leis. No período de 1º a 5 deste mês os trabalhos serão em horário corrido, das 7h30 às 13h30 +++ Normalmente às terças-feiras e quartas-feiras, quando são realizadas sessões ordinárias pela manhã, 9h (terças) e à tarde, 15h (quartas) o funcionamento é das 8h às 12h e das 14h às 18h. Nas segundas, quintas e sextas-feiras das 7h30 às 13h30 +++ O Flamengo conseguiu o quarto título da Libertadores ao vencer o Palmeiras (1x0) no sábado (29) em Lima, no Peru. O time comandado pelo treinador Felipe Luís foi mais competente e realmente mereceu o título.
+ Os festejos de Natal e Ano Novo estão chegando. Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, e nas datas não menos importantes, não pode faltar o Chopp Colônia, o melhor do Brasil.
+ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9 9231.2322 e 9.9231.5970.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!