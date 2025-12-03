Escola em Alto Alegre dos Parecis recebe novos equipamentos por meio de emenda do deputado Ezequiel Neiva

Publicada em 03/12/2025 às 14h10
Ezequiel Neiva contribui com melhorias no ambiente escolar (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Educandário Paulo Freire passou a contar com novos aparelhos de ar-condicionado, computadores e impressoras. Os equipamentos chegam para reforçar o trabalho dos professores e melhorar o processo de aprendizagem dos alunos em Alto Alegre dos Parecis. O investimento é resultado de emenda do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo a solicitação do vereador Izaias Jovino (União Brasil), em parceria com os vereadores Joelson da Flor da Serra (União Brasil) e Pastor Jercino (Podemos).
O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou que sua atuação tem foco no fortalecimento da educação municipal. “Nós colocamos a emenda e a Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis adquiriu novos aparelhos de ar-condicionado, computadores, impressoras, tudo isso para melhorar as condições de trabalho dos professores e aprimorar o processo de aprendizagem dos nossos alunos”, afirmou o parlamentar.
Ezequiel Neiva aproveitou para acompanhar as demandas dos professores da unidade escolar (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O diretor da escola, Coacy Oliveira, comemorou a chegada dos equipamentos e ressaltou o impacto positivo na rotina escolar. “Estou muito feliz não só com nossa equipe, mas também porque os professores e os alunos estão sentindo que estão em outro local com a chegada dos novos equipamentos”, declarou.
O vereador Izaias Jovino enfatizou o compromisso do deputado com a educação local. “Só tenho que parabenizar o deputado que fez o compromisso e cumpriu. É uma honra para nossa educação”, disse.
Já o vereador Pastor Jercino relembrou sua trajetória ao lado de Ezequiel Neiva e a construção da parceria no município. “Minha gratidão a Deus por tudo. Quando fui assessor do deputado, ele disse que era preciso fazer um trabalho em Alto Alegre dos Parecis. Aos poucos, nossos companheiros viram a seriedade do deputado e chegaram para somar”, destacou.
O prefeito Dena (União Brasil) também celebrou a colaboração entre o município e o parlamentar. “Temos que agradecer ao deputado Ezequiel Neiva, assim como ao nosso governador, Marcos Rocha (União Brasil), por essa parceria que só tende a crescer”, apontou.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) reforçou a dedicação do parlamentar à educação. “Esse recurso demonstra o quanto nosso deputado estadual é apaixonado pela educação. Nunca na história deste município um deputado investiu tanto na educação como Ezequiel Neiva”, afirmou.
O deputado Ezequiel Neiva agradeceu o apoio das lideranças locais e estaduais. “Agradeço ao prefeito Dena por abrir as portas do município para garantir investimentos, e ao nosso governador, Marcos Rocha, que paga nossas emendas. Obrigado pela força para que a escola possa iniciar esta nova fase, marcada pela modernização e pelo fortalecimento do ambiente escolar”, finalizou.
