“Entre 12 e 15 cm”: Andressa Urach fala sobre Neymar e outros famosos

Publicada em 02/12/2025 às 16h16
Andressa Urach voltou a gerar repercussão nas redes após conceder uma nova entrevista em que comenta episódios antigos envolvendo celebridades. A influenciadora, que recentemente já havia citado encontros com nomes conhecidos, decidiu aprofundar as revelações durante participação em um podcast.
Ao relembrar um encontro com Neymar, Urach afirmou que o momento teria sido breve. Questionada pelos apresentadores, ela evitou grandes descrições, limitando-se a dizer que o jogador “fica na média”, estimando algo “entre 12 e 15 centímetros”.
No mesmo bate-papo, a influenciadora retomou uma história antiga com Cristiano Ronaldo, a quem classificou como o “número 1” entre suas experiências, destacando que o português ocuparia o topo de seu ranking pessoal.
Urach também mencionou um episódio envolvendo Vini Jr., relatado a ela por uma amiga. Segundo contou, o atleta do Real Madrid teria impressionado pela anatomia, levando a influenciadora a afirmar que se envolveria com ele “se estivesse solteiro”.
Além dos jogadores, Luan Santana apareceu na conversa. De acordo com Urach, uma amiga teria ficado com o cantor e descreveu que ele teria cerca de 12 centímetros.
As declarações rapidamente repercutiram online e reacenderam a série de revelações da influenciadora sobre antigos affairs com figuras conhecidas do esporte e da música.
