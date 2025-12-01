Dupla em moto executa jovem com vários tiros na zona leste

Publicada em 01/12/2025 às 08h40
Um ex-presidiário identificado como Leonardo da Conceição Araújo, 32 anos, conhecido no meio policial pela alcunha de “Léo”, foi brutalmente executado com quatro disparos de arma de fogo na noite deste domingo (30). O crime ocorreu em frente a uma residência situada na Rua Mandi, no bairro Lagoa, zona Leste de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas pelo portal Hora1Rondônia, Leonardo estava na frente do imóvel quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Assim que se aproximaram, o carona sacou uma arma e passou a atirar várias vezes contra a vítima.
Mesmo ferido, Leonardo ainda tentou fugir para escapar da morte, mas acabou caindo já sem forças próximo ao portão de uma casa. Após efetuar os disparos, os criminosos fugiram rapidamente, tomando rumo ignorado.
A Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram os tiros. Uma equipe do Samu também compareceu ao local, mas apenas pôde constatar o óbito. A área foi isolada até a chegada da Perícia Criminal, que realizou os procedimentos técnicos antes de liberar o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).
Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na cena do crime e já iniciaram as diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação da execução. A polícia não descarta nenhuma hipótese e segue em busca de mais informações e imagens que possam ajudar a elucidar o caso.
