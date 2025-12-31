Dupla é alvejada a tiros por quatro homens em Presidente Médici

Publicada em 31/12/2025 às 08h50
Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na noite desta terça-feira (30) e mobilizou equipes de segurança e socorro. Os baleados foram identificados como Janderson e Oripes, ambos atingidos por disparos de arma de fogo durante um ataque cometido por quatro homens armados, que chegaram ao local em duas motocicletas.
De acordo com as informações apuradas, Janderson Xavier foi baleado dentro de uma residência, sendo atingido nas nádegas, nos testículos e no ombro. Já Oripes Pinto tentou fugir ao perceber a ação criminosa, mas acabou sendo alcançado e baleado cerca de 150 metros depois, no meio da via pública.
As vítimas relataram que os autores estariam ligados a uma facção criminosa, e a motivação do ataque pode estar relacionada a conflitos envolvendo pontos de venda de entorpecentes. Após os disparos, equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. Os dois feridos deverão ser encaminhados para o município de Cacoal para avaliação médica especializada. Até o momento, ambos permanecem em estado estável.
A ocorrência foi registrada e segue sob investigação, enquanto a polícia realiza diligências para identificar e localizar os responsáveis pelo atentado.
