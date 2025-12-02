Publicada em 02/12/2025 às 10h32
Duda Nagle e Sabrina Sato se reuniram na última sexta-feira (28) para celebrar os sete anos da filha, Zoe. Mesmo separados, os dois mantêm a tradição de dividir momentos importantes da vida da menina, cuja data oficial de aniversário foi no sábado (29), mas teve festa antecipada.
Nas redes sociais, Duda compartilhou um dos registros do evento e publicou uma mensagem carinhosa à ex-companheira. Na foto, os três aparecem lado a lado no momento do corte do bolo, quando Zoe decidiu repartir o primeiro pedaço entre os pais. “Ganhamos o primeiro pedaço dividido! Parabéns, mamãe Sabrina Sato, por essa mãe tão amorosa”, escreveu o ator.
A comemoração também contou com a presença dos atuais parceiros. Sabrina, que se casou com o ator Nicolas Prattes no início do ano, e Duda, que vive um relacionamento com a nutricionista Mariane Heller, posaram juntos em clima de leveza e união familiar.
